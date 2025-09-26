Diputado Jouannet: “Este Gobierno tiene una serie de deudas que ahora vamos a transparentar”

El presidente de Amarillos se refirió a lo denunciado por su candidata presidencial, Evelyn Matthei, a propósito de partidas presupuestarias donde estarían quedando deudas que terminarían traspasándose a quien asuma el próximo gobierno.

La Ley de Presupuesto para 2026 ya traspasó el debate meramente parlamentario y se instaló de frentón en el quehacer de las y los candidatos presidenciales, luego que la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, acusara que el Gobierno mantiene deudas millonarias con proveedores.

Al respecto habló en CNN Prime el presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, quien expresó que “lo que aquí tenemos es una cifra que han señalado las propias empresas constructoras que no se les está pagando efectivamente las obras ya entregadas, eso el propio ministerio lo ha reconocido”.

En ese sentido el parlamentario criticó las reducciones que tendría el presupuesto nacional para el próximo año, precisamente cuando inicie una nueva administración. “Lo cierto es lo que ella (Matthei) ha dicho: hoy el Estado le debe mucho dinero a las empresas constructoras”, expresó.

Lo denunciado por la candidata presidencial también se suma a otras críticas que han planteado desde la oposición en cuanto a otras partidas presupuestarias, como la de Seguridad Pública y Defensa. Entre estos cae también el llamado “bono riesgo” para Carabineros, que a la fecha no ha visto la luz mientras se tramitan los últimos detalles administrativos.

Ante este escenario, Jouannet afirmó que desde la oposición se pondrán “muy duros” frente a inconsistencias entre lo acordado previamente y la propuesta que haga el Ejecutivo.

“El Gobierno no ha cumplido varios compromisos. ¿Qué pasó con este bono que se le iba a dar a los carabineros? Hay un 25% de carabineros con licencia y la idea del bono es incentivar a que se tomen menos licencias. Eso no ha ocurrido. El Gobierno no ha cumplido con el otro compromiso que era pagarle $500 mil a jóvenes que están estudiando para ser carabinero. Eso era un acuerdo”, dijo.

Asimismo, el diputado criticó que se aumentara el presupuesto de Cultura, algo que a su juicio evidencia el trasfondo ideológico de prioridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.