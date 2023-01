En medio de la crisis que afecta al Gobierno por los indultos particulares que fueron otorgados en la última semana de 2022, el ex presidente Ricardo Lagos destacó las decisiones que ha tomado el presidente Gabriel Boric para enfrentar la situación y manifestó que, a su juicio, el mandatario “es un hombre que aprende muy rápido”.

En entrevista con La Tercera, el ex jefe de Estado se refirió a la contingencia política, como la situación que afecta a la gestión del Boric, su alto nivel de desaprobación y el nuevo proceso constituyente. En este último punto, Lagos llamó a los partidos a poner “el interés de Chile por delante”.

Sobre los indultos: “Hay que sacar las lecciones”

Sin querer profundizar sobre el caso de los indultos particulares que otorgó el presidente Boric, Ricardo Lagos fue enfático en indicar que estos beneficios “tienen sus razones de ser”.

“Yo no quiero entrar ahí porque es una facultad del presidente de la República. Él tiene los elementos de juicio”, sin embargo, “aparentemente no los tuvo todos y en consecuencia pudo haber cometido errores. Para enmendarlos, ya tiene nuevo ministro. Ahora, dicho esto, claro que hay que sacar las lecciones”, añadió.

En ese sentido, el ex presidente indicó que “gobernar implica tener todos los elementos de juicio. Y esos elementos de juicio se van formando también. Entonces, creo que es una enseñanza de humildad para aquellos que creían saberlo todo”.

Riesgos por falta de consensos

Otro aspecto que abordó Lagos es su preocupación “que no se reconozca que tenemos que alcanzar consensos. No podemos seguir aceptando que solo mi verdad es la que vale. Pero para eso hay que tener un criterio amplio”.

“Cuando goberné también eran momentos muy complejos y difíciles. ¿Y sabe cuál fue el desafío que me pusieron mis asesores? Me dijeron: “Presidente, queremos que usted salga caminando de La Moneda”. Me quedé helado. Les pregunté: ¿y eso qué quiere decir? Bueno, que no queremos que salga (…) en un helicóptero o que salga muerto. Si pues, eran las dos posibilidades”.

Al respecto, se consultó si sus palabras hacen referencia al ex presidente Salvador Allende. “Exacto. Ese era el ambiente. Entonces, lo primero que tenía que demostrar era que la izquierda podía gobernar. Y después de mi gobierno nadie dudó que la izquierda sí podía gobernar. Y me di el lujo de elegir no solamente una sucesora, sino que una mujer fue presidenta por primera vez en la historia de Chile”.

Baja aprobación del Gobierno

Respecto a la baja aprobación del Gobierno, el ex presidente Lagos sostuvo que “todos hemos vivido momentos más duros, más malos. Muchos hablaron de que determinados problemas iban a botar a Lagos. Pero cuando llegué a estar más bajo en las encuestas tenía 42% o 44% de aprobación. Claro, me fui con un 70% de apoyo. Pero eso es pasado. Son otras historias, otros momentos”.

“Probablemente, todos en La Moneda están aprendiendo dónde están los teléfonos”

Bajo ese punto, y con relación al 70% de desaprobación detectado en sondeos, el ex mandatario enfatizó que “tenemos un presidente que después de lo que ha pasado, él mismo reconoció las desprolijidades que había habido por parte de sus asesores. Tomó medidas duras. En consecuencia, creo que ha sacado las lecciones del caso. Mi sensación es que es un hombre que aprende muy rápido”.

“Yo diría que es malo gobernar pensando en las encuestas. Se gobierna desde la convicción más íntima que uno puede tener. El problema es que esas convicciones tenemos que pasarlas por el tamiz de la realidad. De cuál es la posibilidad de llevar adelante esas ideas brillantes que tengo. Y esa no es una experiencia acomodaticia. Es realismo político. Y no me cabe duda de que las preguntas que usted me está haciendo, el propio presidente se las debe estar haciendo a sí mismo… En su defensa, fíjese usted las cosas que parecieron imposibles en el primer año y que se hicieron. Hay acuerdo con la Unión Europea. Hay acuerdo con el TPP-11. El presidente tiene un orden de prioridades”, añadió.

“Sin duda que es difícil gobernar en el momento en que él asume. No lo puedo comparar con cuando asumí yo. No solamente tenía un cierto liderazgo político. Asumí después de haber sido ministro de Educación y de Obras Públicas. Entonces, claro, cuando llegué a la Presidencia sentí que solo me estaba cambiando de escritorio. No había novedades para mí en La Moneda y ya había aprendido de los dos presidentes anteriores… Ellos están teniendo un proceso de aprendizaje de lo que es estar en el gobierno y de lo que es gobernar. Probablemente, todos están aprendiendo dónde están los teléfonos. Es un proceso de adaptación en que, además, estamos en medio de un cambio epocal”, continuó.

Lagos a los partidos: “Pongan el interés de Chile por delante”

Para el ex presidente el aspecto político-social más relevante y al cual le tiene mayor cuidado es el nuevo proceso constituyente: “Para mí, lo de fondo, lo más relevante, es cómo van a proceder los partidos políticos para nombrar el comité de expertos y de admisibilidad. Mi inquietud es que los dirigentes estén a la altura de esa definición”.

“Algunos pueden creer que pueden seguir girando… ¡No, señores! El país los está observando. Y lo digo así porque esto puede ser fatal. O sea, si no se hace lo que corresponde, podemos seguir caminando por un país que está un poquito a la deriva. Y si fallamos en este segundo intento constitucional, querrá decir que estamos en una situación muy difícil”, indicó.

En ese sentido, Lagos dijo querer pensar que “este proceso constitucional va a tener éxito. Ya está establecido un itinerario. Todo se resuelve durante este 2023. Por eso es tan importante hacer las cosas bien. Hago un llamado solemne a los partidos: pongan el interés de Chile por delante eligiendo a verdaderos expertos para darle legitimidad a este proceso”.

“Porque si los expertos no están a la altura, estaremos en problemas. Eso es lo que me tiene más preocupado hoy. Yo espero que elijan a los mejores para que no haya cuestionamientos. La opinión pública, los medios de comunicación van a estar atentos. Y algunos piensan que pueden nombrar a su jefe de gabinete. ¡Eso no puede ser!”, sentenció.

Finalmente, el ex presidente Lagos sostuvo que su temor es “algunos quieren elegir algunos ‘cuates’ por ahí y no verdaderos expertos. Y así no se construyen los países. Hay momentos en que hay que pensar en grande y poner el interés nacional por sobre el interés particular. Mire, tengo muchos amigos que todavía me dicen que nunca llegaron a conocer Cerro Castillo. Me da pena, pero, ¿qué les digo? A Cerro Castillo se iba a trabaja”.