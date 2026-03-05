“La derecha ha retrocedido”: Presidente Boric espera que no avance proyecto que permitiría conmutar penas por delitos de lesa humanidad

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El Presidente Gabriel Boric se refirió al proyecto que permitiría conmutar penas a condenados por delitos de lesa humanidad. "Desgraciadamente, la derecha, en materia de respeto a los derechos humanos y a lo que había hecho el expresidente Sebastián Piñera, ha retrocedido", afirmó.
El Presidente Gabriel Boric se refirió a la controversia generada tras la aprobación en general en el Senado del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad.
En entrevista con 24 Horas, afirmó que espera que esta iniciativa no avance en su trámite legislativo, pues, desde su perspectiva, es negativa.
“Todos los debates parlamentarios son legítimos y siempre se puede imponer una mayoría por sobre otra. No obstante, mi posición como presidente de la República es que liberar a criminales de lesa humanidad, a gente que tiene cerca de mil años de condena, no es correcto, y no solo me refiero a ellos”, remarcó.
Se refirió a casos como el de María del Pilar Pérez, mejor conocida como “La Quintrala”, de 73 años, encarcelada por triple homicidio; o el del “Psicópata de Alto Hospicio”, Julio Pérez Silva, condenado por matar a 14 adolescentes.
Por otro lado, sostuvo que todo ha estado centrado en una disputa claramente vinculada al tema de Punta Peuco y los derechos humanos.
“Yo creo que, desgraciadamente, la derecha, en materia de respeto a los derechos humanos desde una perspectiva histórica —lo que había hecho el expresidente Sebastián Piñera al hablar de los ‘cómplices pasivos’, al cerrar el Penal Cordillera— ha retrocedido respecto a ese momento. La votación de ayer es una muestra de ello, y yo espero que eso se revierta, que se revierta, y que esa ley no vea la luz”, concluyó.
