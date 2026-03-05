Las claves del proyecto que permitiría conmutar penas a cerca de 12 mil reos

El Senado aprobó en general un proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para internos. Revisa en la siguiente nota a quiénes podría beneficiar en caso de que avance en su trámite legislativo.

La Sala del Senado aprobó en general, con 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto ingresado por la coalición Chile Vamos que permite suspender y otorgar condenas alternativas a personas con problemas de salud o que sean adultos mayores.

La iniciativa fue ingresada por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.

Quienes votaron a favor del proyecto legislativo en primer trámite argumentaron que con esto quieren “humanizar” la situación de internos que tengan enfermedades crónicas o una edad avanzada.

Ante ello, el Presidente Gabriel Boric comentó que “Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar, los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos, y la justicia no es venganza, la justicia es justicia y no me cabe ninguna duda de que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos”.

¿En qué consiste el proyecto?

Según lo que indica el proyecto de ley, con esto se permite que el tribunal pueda decretar a un recluso “el cumplimiento alternativo de la pena” en prisión domiciliaria por el tiempo que reste de condena, sin distinción de delitos.

Los reos que podrían optar a este beneficio son:

Enfermos crónicos a quienes su privación de libertad les impida “recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica”.

a quienes su privación de libertad les impida “recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica”. Aquellos que padezcan una enfermedad terminal .

. Discapacitados que estén en centros penitenciarios donde no haya instalaciones adecuadas para su situación de discapacidad.

que estén en centros penitenciarios donde no haya instalaciones adecuadas para su situación de discapacidad. Los internos que tengan 70 años y que, si se suma su edad junto a los años de reclusión, dé un resultado de 80 años o más.

Lee también:Ministro Cordero por proyecto que conmuta penas: “Es defectuoso en seguridad y moralmente inaceptable desde los derechos humanos”

¿A cuántos podría beneficiar?

Según el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, esto podría beneficiar a más de 12.000 reclusos.

Entre ellos se encuentran los condenados por violaciones a los derechos humanos, como Miguel Krassnoff.

Además, hay reos sentenciados por delitos como violación, homicidio y parricidio. Ese es el caso de la interna María del Pilar Pérez, mejor conocida como “La Quintrala”, que tiene 73 años y está encarcelada por triple homicidio; o del “Psicópata de Alto Hospicio”, Julio Pérez Silva, que está condenado por matar a 14 adolescentes.

Otro caso preocupante es el de Hugo Bustamante, quien mató a la joven de 16 años Ámbar Cornejo y asesinó a dos personas.

En relación con ello, la ministra Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que el Gobierno ha advertido a los parlamentarios sobre las repercusiones de esta legislación.

“Nosotros como gobierno venimos advirtiendo hace meses el peligro que significa el avance de este proyecto impulsado por la derecha chilena en el Congreso Nacional que busca abrirle las puertas de las cárceles a genocidas, a parricidas, a femicidas, a homicidas, es decir, a criminales muy peligrosos”, declaró.