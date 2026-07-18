Kast tras confirmación de muerte de carabinero: “Fue asesinado cobardemente”

Este sábado, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó la muerte del cabo primero Marco Javier Cosme, funcionario del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía, quien permanecía internado tras resultar herido en el rostro durante un operativo realizado el pasado miércoles en las cercanías de Valdivia, Región de Los Ríos.
Tras conocerse el fallecimiento del funcionario, el presidente José Antonio Kast reaccionó a través de su cuenta de X, donde lamentó su muerte y señaló que el “Cabo Primero de Carabineros fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad“.
En esa línea, el Presidente aseguró que “nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables”.
Ha fallecido Marcos Cosme Barquero, Cabo Primero de Carabineros. Tenía apenas 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad. Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que…
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 18, 2026
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