Dos personas en situación de calle mueren durante el sistema frontal en Santiago

Dos personas en situación de calle fallecieron este sábado en la comuna de Santiago en medio de las fuertes lluvias que afectan a la Región Metropolitana, según informó el alcalde, Mario Desbordes.

El jefe comunal entregó un balance y añadió que los cauces se han mantenido bajo monitoreo y no han sufrido afectaciones. No obstante, la principal preocupación está concentrada en las personas que pernoctan en la vía pública.

Uno de los casos se registró en la intersección de Tucapel Jiménez con la Alameda, mientras que el otro ocurrió en el barrio del Mercado Central, en Ismael Valdés Vergara.

Según informó la autoridad comunal, los equipos municipales han recorrido distintos puntos de la comuna con presencia de personas en situación de calle para insistir en su traslado a albergues.

Desbordes reconoció que la situación es difícil, ya que “con suerte logramos que se retiraran del cauce del río Mapocho. Si no, las personas habrían sido arrastradas por el cauce y tendríamos más fallecidos que lamentar. Solo eso logramos. La mayoría no quiere ir a albergues, son muy refractarios en esto“, añadió.

El alcalde sostuvo que las condiciones podrían complicarse durante la noche, ya que “la lluvia va a ser intensa y con baja temperatura, por lo que no puedo descartar que tengamos más fallecidos”.