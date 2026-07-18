España suspende entrenamiento por tormenta eléctrica a un día de la final del Mundial 2026 ante Argentina

La selección de España debió suspender su entrenamiento al aire libre en la víspera de la final del Mundial 2026 ante Argentina, debido a una alerta por tormenta eléctrica en Nueva Jersey.

La práctica estaba programada para las 11:00 horas locales en las instalaciones del Melanie Lane Training Ground, pero el campo fue desalojado antes de que comenzara la sesión.

La selección dirigida por Luis de la Fuente esperó cerca de 45 minutos por una mejora en las condiciones meteorológicas, aunque finalmente la FIFA decidió suspender oficialmente el entrenamiento.

Ante la imposibilidad de trabajar en cancha, la delegación española realizó una sesión de activación en instalaciones interiores.

“El entrenamiento de la Selección Española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores”, informó la Real Federación Española de Fútbol.

La situación también afectó la planificación de Argentina, que se encuentra instalada en las inmediaciones de Red Bull, en Nueva Jersey, de cara al duelo decisivo.

El protocolo por tormentas en Nueva Jersey

La suspensión se produjo por la normativa de seguridad vigente en el estado. Si entre un relámpago y un trueno transcurren menos de 30 segundos, toda actividad al aire libre debe detenerse.

El entrenamiento solo puede reanudarse una vez que pasen al menos 30 minutos desde la última descarga eléctrica.

Inicialmente, la FIFA evaluó retrasar las prácticas y abrir una nueva ventana entre las 12:15 y las 13:00 horas, pero el temporal continuó y la sesión fue cancelada.

El clima no es la única preocupación en la previa de la final entre España y Argentina.

La mala calidad del aire en el noreste de Estados Unidos, asociada al humo de incendios forestales activos en Canadá, mantiene bajo observación el desarrollo del partido.

De acuerdo con el reporte, el índice de calidad del aire será uno de los factores clave para cualquier eventual decisión, aunque por ahora no existe un anuncio oficial sobre una posible suspensión o aplazamiento del encuentro.

La previsión meteorológica, sin embargo, podría favorecer el escenario para la final, ya que se esperan lluvias intensas y un frente frío que ayudarían a disipar el humo antes del partido.

Por ahora, ni la FIFA ni las selecciones de España y Argentina han informado cambios en la programación del duelo que definirá al campeón del Mundial 2026.