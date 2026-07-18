“O estamos con Carabineros o no lo estamos”: PNL pide reactivar la pena de muerte tras fallecimiento de cabo en Valdivia

El Partido Nacional Libertario (PNL) emitió un comunicado lamentando la muerte del cabo primero de Carabineros Marco Cosme Barquero, quien falleció este sábado luego de sufrir un disparo en medio de un procedimiento policial en Valdivia.

La colectividad solicitó el respaldo a Carabineros y señalaron que “su muerte vuelve a poner de maniﬁesto el costo que siguen pagando quienes arriesgan su vida para proteger a los chilenos“.

Solicitan reactivar la pena de muerte

Ante ello, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, pidió reactivar la tramitación del proyecto de ley que establece la pena de muerte para quien asesine a un policía en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte el secretario general de la tienda, Juan Antonio Urzúa, añadió “el mundo político debe respaldar irrestrictamente a Carabineros de Chile. No bastan las condenas de rigor cuando ocurre una tragedia como esta; se necesitan acciones concretas”.

Además, dijo que “debemos avanzar en medidas que entreguen respaldo efectivo a nuestras policías, incluyendo el proyecto de indultos generales para los funcionarios perseguidos por hechos ocurridos durante el combate al terrorismo y la violencia”.

“O estamos con Carabineros o no lo estamos. La única forma de demostrar ese apoyo es entregarles las herramientas, las leyes y el respaldo político que necesitan para cumplir su labor. Eso es lo que exige el pueblo de Chile”, manifestó Urzúa.