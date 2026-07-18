Informan muerte de carabinero baleado en Valdivia durante operativo para dar con asesino del cabo Eugenio Naín

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó este sábado la muerte de uno de los funcionarios de la institución heridos en el marco de un operativo de búsqueda del último prófugo por el asesinato del cabo Eugenio Nain.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en cercanías de Valdivia, Región de Los Ríos, cuando dos efectivos policiales que participaban del operativo resultaron lesionados, uno de ellos, el cabo Marcos Cosme, con un disparo en el rostro.

El procedimiento terminó con la captura del imputado Carlos Cancino, conocido en el mundo del hampa como “El Rana”, y quien es sindicado como el presunto autor material del crimen de Naín.

Él, en el citado operativo, habría sido el que disparó en contra de los funcionarios policiales.

“Para la institución, para la familia del carabinero y para todo el país es un día triste, un día muy lamentable”, aseguró Araya al confirmar el deceso.

Y agregó: “Nosotros los Carabineros vamos a seguir tristes, podemos llorar también, podemos sufrir. Pero sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando con más fuerza. Y esa es la forma de tributar esta tan lamentable y trágica pérdida de un joven”.