“Podría deteriorarse parte de la siembra”: Preocupación por cultivos tras fuertes lluvias

El intenso sistema frontal que esta semana afecta al país ha generado complicaciones significativas a distintos sectores productivos del país, entre ellos el sector agrícola.

Las precipitaciones han inundado diversos cultivos, generando preocupación entre productores y las autoridades, ya que el exceso de agua podría dañar a las siembras.

Francesco Venezian, Subsecretario de Agricultura, dijo que “el principal daño para los cultivos tradicionales es que el agua que se mantiene en los sectores sembrados, se mantenga por mucho tiempo y no evacúe en forma rápida. Si esto no sucede, lo más probable es que se pueda deteriorar parte de la siembra de trigo, avena”.

En Chillán, la capital de la Región de Ñuble, han caído 310 mm, en lo que va del año, según el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

“En un principio los suelos estaban muy secos, ese suelo absorbió esta cantidad de agua, pero una vez que se satura el suelo, el agua empieza a escurrir con mucha mayor velocidad y podemos tener desbordes de canales, de esteros” sostiene Antonio Walker, presidente de la Sociedad Chilena de Agricultura.

El avance del fenómeno para este fin de semana será definitorio para la infraestructura agrícola, ya que se espera que continúen las precipitaciones y los fuertes vientos.

Ayuda para los afectados

Para ayudar a campesinos y productores del sector, desde el Gobierno ya se han levantado algunas medidas.

Francisco Lagos, Subsecretario General de Gobierno, planteó que “se está levantando información preliminar, en coordinación con los servicios del agro, como INDAP, y con los municipios, con el objeto de dimensionar eventuales impactos en el sector. Si bien aún no existe un catastro definitivo, el proceso de recopilación de antecedentes ya está en marcha”.

Por su parte, el diputado republicano, Stephan Schubert, sostuvo que “hay que reaccionar con rapidez, como vemos que las autoridades han hecho un trabajo preventivo muy relevante para impedir que la situación fuera aún peor”

“Las evaluaciones muestran que en la región de Ñuble las principales afectaciones se concentran en daños por el viento a invernaderos, galpones, techumbres, gallineros y cobertizos. También se han registrado inundaciones, daños menores en cultivos. Con esta información evaluaremos la solicitud de emergencia agrícola para asegurar respuesta oportuna”, añadió el parlamentario Francisco Crisóstomo.

Aunque las consecuencias aún están siendo evaluadas, se estima que los principales efectos en la producción agrícola comenzarán a evidenciarse entre finales de agosto y septiembre.