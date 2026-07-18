Temporal: Anuncian corte parcial de agua en Ovalle por extrema turbiedad en río Limarí

El intenso temporal que afecta al país continúa generando emergencias en la región de Coquimbo, una de las zonas más afectadas.

La tarde de este sábado, Aguas del Valle informó un corte parcial del suministro de agua potable en la comuna de Ovalle debido a la alta turbiedad del río Limarí.

“Nuestros sistemas han resistido con solidez durante el intenso temporal. Sin embargo, dada la alta turbiedad, debemos restringir nuestra captación para evitar problemas mayores en la red de distribución“, señaló el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

El corte comenzará a regir a las 17:00 horas de este sábado y afectará a los sectores de Población Carmelitana, Población Esperanza, Cancha Rayada, Cobresal, San José de la Dehesa, Población Canihuante, Villa Talhuén, Villa Educación, Atenas, José Tomás Ovalle, Villa Ingenio, Población Bellavista, Miraflores, Las Revueltas, avenida La Paz, Vista Hermosa, Población Villalón, Las Brisas, La Chimba, Los Leíces, Mundo Nuevo, Población Ricardo Lagos y los APR La Silleta, Sol del Pacífico y La Unión.

La sanitaria dispondrá de 15 estanques estacionarios y dos camiones aljibe para abastecer de agua potable a la comunidad.