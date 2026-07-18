Alcalde de Coquimbo pide el despliegue de vehículos militares por el sistema frontal: “La situación nos está sobrepasando”

Este sábado, en el marco del sistema frontal, Senapred activó Alerta Roja para la Región de Coquimbo y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) activó una alarma por precipitaciones intensas en la zona.

Desde Senapred, a través de alertas SAE, se solicitó la evacuación de algunos sectores producto del aumento de caudales, inundaciones y el crecimiento de los esteros, principalmente en el sector de Tongoy.

En conversación con CNN Chile, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, entrega balance al respecto del sistema frontal que está atravesando la región. “La situación nos está sobrepasando“, expresó el alcalde. Hemos invertido en los últimos años en todo lo necesario para poder enfrentar este tipo de situaciones, nos estamos viendo sobrepasados”.

“Es una crecida que está poniendo en riesgo a las personas”

El alcalde Manouchehri declara al respecto del aumento de caudales y quebradas, principalmente en Tambillo y en los sectores rurales de la comuna: “No sabemos cuánto más puede crecer la quebrada; por algo se levanta la alerta ya de evacuación, porque la crecida que ha tenido hasta el minuto es una crecida que está poniendo en riesgo a las personas“.

La autoridad comentó que conversó con el delegado presidencial de la región y afirmó que están “pidiendo que se haga efectiva la liberación de recursos para poder contratar maquinaria, para poder también disponer de mayor cantidad de vehículos“.

“Estamos también pidiéndole al ejército que pueda disponer de una cuadrilla de militares que puedan llegar con vehículos preparados, porque (…) ni siquiera las camionetas 4×4 o los vehículos de los bomberos, los camiones logran acceder a esos puntos”, añadió.

El alcalde explica que “el problema principal que tenemos con respecto a este tipo de situaciones es que, a pesar de que quieran evacuar, nosotros no tenemos las condiciones, ni los bomberos, ni carabineros, de poder llegar a esos lugares“.

La autoridad hace un llamado a que los habitantes de Coquimbo “se resguarden en su casa” y además cuentan con 12 albergues habilitados desplegados en el territorio para quienes lo necesiten.