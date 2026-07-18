Fuerte temblor en el extremo sur del país: SHOA descarta tsunami para las costas Chile

Un fuerte temblor de magnitud 5,6 se registró la tarde de este sábado en el extremo sur del país.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:50 horas y tuvo su epicentro a 443 kilómetros al este de la Base Frei, en el territorio antártico de la Región de Magallanes.

Tras el evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile.