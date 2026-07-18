Sistema frontal provoca dos socavones en Reñaca y Puchuncaví: Cortes afectan importantes rutas

Dos socavones se registraron en Reñaca y Puchuncaví tras las intensas precipitaciones que afectaron a la Región de Valparaíso. Dicho colapso tuvo como consecuencia el corte de algunas rutas y bloqueando los accesos a lugares residenciales.

Uno de los socavones se registró en la calle Los Pinos, donde las lluvias provocaron un hundimiento de aproximadamente 10 metros.

Esa vía es utilizada para desplazarse entre Viña del Mar, Concón y el Camino Internacional.

Socavón afecta a Maitencillo

En Puchuncaví, otro socavón se registró en la Ruta F-30, que conecta la comuna con Zapallar, a la altura de Marbella.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, señaló que el Ministerio de Obras Públicas deberá tomar las medidas correspondientes para intervenir la vía.

El hundimiento se produjo junto a una obra destinada a llevar agua potable y alcantarillado a Maitencillo, luego de que el agua ingresara por una grieta existente.

Como medida de mitigación, el municipio y Carabineros habilitaron la Costanera de Maitencillo como alternativa para vehículos menores. En tanto, los camiones y otros medios de transporte de mayor tamaño deberán transitar por la Ruta 5 Sur.