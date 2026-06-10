Kast anticipa rechazo a proyecto del PC que busca derogar parte de la Ley Naín-Retamal

El presidente José Antonio Kast anticipó el rechazo del Gobierno al proyecto presentado por la bancada del Partido Comunista que busca derogar parte de las disposiciones de la Ley Naín-Retamal.

La iniciativa apunta a modificar aspectos centrales de la Ley 21.560, norma aprobada en memoria de los carabineros Daniel Palma, Rita Olivares, Álex Salazar y Eugenio Naín, además del sargento Carlos Retamal, asesinados en el marco de procedimientos policiales.

A través de su cuenta de X, el mandatario defendió el respaldo del Ejecutivo a Carabineros y cuestionó la propuesta impulsada por parlamentarios comunistas.

Nuestro Gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos. Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para… pic.twitter.com/4sEVok58IB — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 10, 2026

“Nuestro Gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos”, afirmó Kast.

En esa línea, el Presidente sostuvo que el Ejecutivo rechazará las iniciativas que, a su juicio, reduzcan las atribuciones entregadas a las policías para enfrentar delitos.

“Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, agregó.

Qué busca modificar el proyecto

La propuesta del Partido Comunista busca derogar parte de las normas incorporadas por la Ley Naín-Retamal, que fortaleció la protección jurídica para funcionarios policiales y de Gendarmería en el uso de sus armas o medios de defensa durante procedimientos.

Desde el oficialismo, la presentación fue recibida con críticas inmediatas, en medio del debate por seguridad pública y las facultades de las policías frente al crimen organizado.

La discusión legislativa se da en un contexto marcado por el énfasis del Gobierno en reforzar el respaldo institucional a Carabineros y por las diferencias políticas respecto al alcance de las atribuciones policiales.