Kast reacciona tras reportaje de cuentas bots y niega vínculo con ellas: “Es la mentira del día”

El candidato republicano además aseguró que "las redes sociales hay que usarlas con responsabilidad. Claramente hay personas que lo usan de manera distinta y eso lo condenamos".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a los últimos antecedentes relacionados con cuentas de redes sociales que atacan las candidaturas de Evelyn Matthei (UDI) y Jeannette Jara (PC).

Esto, a raíz de un reportaje de Chilevisión que reveló la identidad de una de las cuentas llamada Neuroc o @JackedIn. Su nombre real es Ricardo Inaiman y fue condenado en 2012 por golpear a su propia madre.

Mi compromiso por el proyecto Republicano es al 100%, yo creo fielmente en este proyecto porque en estos momentos Chile no está para medias tintas, ya no estamos en tiempos donde podíamos creer en “acuerdos” Ganemos o perdamos (ojalá esto último no pase) aqui vamos a estar pic.twitter.com/mNXEPz31m7 — Neuroc (@JackedIn) August 30, 2025

Además, el reportaje apuntó a que otra cuenta, llamada @Patitoo_Verde en X, coordinaría las otras cuentas y estaría a cargo de Patricio Góngora, renunciado integrante del directorio de Canal 13.

La situación se produce semanas después que la propia Matthei anunciara una querella por la violenta campaña virtual en su contra, a pesar que desistió de iniciar las acciones legales correspondientes.

Kast reacciona por reportaje sobre bots

Respecto a estos hechos, Kast señaló en conversación con Línea Maule Televisión, que “ya no va a ser la mentira de la semana, va a ser la mentira del día. Esto solo va a aumentar“.

Del mismo modo, se refirió a un vínculo familiar entre un periodista de Chilevisión y la candidata Jeannette Jara.

“¿Quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un periodista de apellido Jara que es hermano de la candidata?”, preguntó Kast, refiriéndose al periodista Sergio Jara, quien es jefe de investigación periodística y panelista en Contigo en la Mañana, el matinal de dicha estación.

En horas de la mañana, uno de los periodistas autores del reportaje, Nicolás Sepúlveda, aseguró en Turno que “Sergio ni siquiera sabía que se iba a emitir el reportaje. La gente a veces no entiende cómo funcionan los medios, pero este reportaje lo hicimos con prensa de Chilevisión; Sergio trabaja en el matinal. Son equipos distintos”.

Con todo, al ser consultado sobre si condena el tipo de ataques digitales al que se aludió en el reportaje, Kast aseguró que “totalmente, las redes sociales hay que usarlas con responsabilidad. Claramente hay personas que lo usan de manera distinta y eso lo condenamos“.