Patricio Góngora renuncia al directorio de Canal 13 tras reportaje que lo vinculó a bots políticos: Negó las acusaciones

El periodista fue apuntado por una eventual coordinación de cuentas en redes sociales que aprovechan el anonimato para atacar a Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Patricio Góngora anunció este jueves su salida desde el directorio de Canal 13 a raíz de un reportaje de Chilevisión que revelaba un posible vínculo con cuentas “bots” y “trolls” que atacaban a las candidatas Evelyn Matthei (UDI) y Jeannette Jara (PC).

Dicho reportaje apuntaba a que Góngora sería el coordinador de un grupo de cuentas que ocupaban el anonimato para atacar a ambas abanderadas presidenciales.

Fue el propio Góngora el que abordó la situación y señaló que “tal como le dije a quienes me contactaron esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad.

Resulta paradójico que las fuentes del reportaje sobre ‘bots’ sean justamente supuestos ‘bots’: fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas, con una persona en las sombras ante la cámara”.

“Que a partir de una denuncia así se quiera establecer un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco y se me atribuya la presunta “jefatura” en campañas contra una candidata a la que además aprecio mucho, resulta francamente denigrante”, añadió.

Del mismo modo, recalcó que “creo en un periodismo responsable y serio, que investiga y publica hechos acreditados y comprobables, no en uno que a partir de conjeturas e indicios saca conclusiones en condicional. Me llama la atención que un reportaje que intenta denunciar el odio anónimo en redes sociales sólo haya alimentado más odio anónimo, esta vez en mi contra, como en múltiples ocasiones ha afectado a otras personas”.

A pesar de negar las acusaciones, señaló que “no dejaré que esta situación afecte al equipo de profesionales de primer nivel, honesto e independiente que integran Canal 13. Por esta razón a partir de este instante he dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”.

“Muchas gracias a quienes me han escrito apoyándome. Ellos me conocen y estoy seguro saben que no son correctas las afirmaciones que en estas horas se dicen de mí”, sentenció Góngora.