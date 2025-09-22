País Elecciones 2025

Kast pide que Artés rectifique sus dichos sobre su eventual gobierno y llama a “respetar las reglas democráticas”

Por CNN Chile

22.09.2025 / 16:40

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, instó al candidato Eduardo Artés a rectificar sus dichos, luego de que este asegurara que, en caso de ser electo Presidente de la República, tendría dificultades para gobernar. “Alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas”, afirmó.

El abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a las declaraciones del candidato Eduardo Artés, quien afirmó que habría dificultades en un eventual gobierno de Kast.

En ese contexto, Kast calificó los dichos de Artés como “lamentables” y agregó que “creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas”.

Asimismo, planteó que está a favor de las diversas posturas y manifestaciones pacíficas, siempre que estén dentro de lo que exige la ley y la Constitución.

“Si algún candidato se quiere salir de ese marco, bueno, que se lo diga a la ciudadanía para ver cuál es el apoyo ciudadano que va a tener”, enfatizó.

En esa línea, afirmó que, en el caso de que sea escogido Presidente de la República, se va a aplicar la ley, y advirtió que “aquella persona que infrinja las normas de respeto al prójimo, bueno, va a sufrir las consecuencias que correspondan”.

Por tanto, remarcó que espera que Artés “rectifique sus dichos y en los próximos debates los aclare, porque este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras. Aquí en Chile estamos en democracia”.

¿Qué dijo el candidato Eduardo Artés?

El candidato presidencial independiente entregó su postura en Radio Pauta sobre un eventual mandato de sus contendedores en la carrera presidencial: Kast y Johannes Kaiser.

“La calle no lo dejará (gobernar) y nosotros no lo vamos a dejar, la izquierda no lo vamos a dejar, sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno de Kast”, manifestó.

