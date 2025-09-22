“Sacamos a Pinochet”: Eduardo Artés advierte que no dejarán gobernar a Kast o Kaiser si llegan a la Presidencia

El candidato presidencial independiente afirmó que la izquierda no permitirá un eventual gobierno de sus rivales y defendió sus palabras como “una advertencia”, aludiendo a la reacción que generaría su propio programa si fuera electo.

El candidato presidencial independiente Eduardo Artés lanzó una dura advertencia a sus contrincantes José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), asegurando que, de llegar ellos al poder, “la calle” y los sectores que él representa no permitirán que gobiernen.

En conversación con Radio Pauta, Artés señaló: “Nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar (gobernar), sacamos a Pinochet y no va a durar nada un gobierno con Kast”.

El aspirante explicó que sus dichos responden al riesgo que, a su juicio, implicarían políticas de reducción del aparato estatal.

“El empresariado tendría que tenerlo en cuenta, porque ellos quieren tranquilidad para poder obtener ganancias y colocar sus inversiones. Chile no va a permitir que se recorten, por ejemplo, los empleados públicos o que se terminen ministerios”, afirmó.

Consultado sobre si sus declaraciones podían interpretarse como un chantaje, respondió que se trataba de “una advertencia”. “Si yo saliera presidente, ten la seguridad absoluta de que, si no movilizo a la gente en menos de un mes o dos meses, me dan un golpe de Estado con el programa que yo tengo”, concluyó.