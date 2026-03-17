Presidente Kast defiende retiro de decretos ambientales y apunta a reactivar empleo: “Vamos a cumplir irrestitutivamente la ley”

El mandatario planteó que el objetivo de la mediada es alinear las políticas públicas con el cumplimiento estricto de la ley.

En medio del debate sobre el equilibrio entre crecimiento económico, empleo y regulación, el presidente José Antonio Kast defendió este martes la decisión de su gobierno de retirar más de 40 decretos ambientales, asegurando que la medida apunta a reforzar la certeza jurídica y la confianza en el país.

Desde el aeropuerto de Antofagasta, previo a su regreso a Santiago, el mandatario planteó que el objetivo es alinear las políticas públicas con el cumplimiento estricto de la ley.

En ese contexto, advirtió que en algunos casos las interpretaciones administrativas han ido más allá de lo establecido normativamente.

“Nosotros no queremos pasar a llevar la discusión legislativa en esto, pero sí queremos hacernos responsables de que Chile vuelva a ser un país confiable, y es un país confiable cuando la ley establece ciertos procedimientos y se cumplen los plazos”, sostuvo.

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El jefe de Estado vinculó esta decisión con la necesidad de impulsar el empleo, señalando que su administración busca compatibilizar el desarrollo económico con la protección del entorno.

“Nosotros queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente, y en eso hemos señalado desde hace bastante tiempo que vamos a cumplir irrestitutivamente la ley, pero también tenemos que señalar que hay oportunidades en que se va más allá de la ley”, afirmó.

Ante las críticas provenientes de sectores políticos, Kast reconoció las aprensiones, pero insistió en que la prioridad debe estar en las demandas ciudadanas.

“Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo, y esto apunta en esa línea”, señaló.

Feriado irrenunciable de Viernes Santo

En paralelo, el Presidente abordó la discusión sobre el carácter irrenunciable del Viernes Santo.

Sobre este punto, indicó que el Gobierno analizará distintas posturas para alcanzar un equilibrio entre trabajo, descanso y tradiciones.

“Vamos a ir recogiendo las opiniones, y que van a estudiar ‘cómo podemos ver que sea compatible el trabajo, descanso y el respeto a nuestras tradiciones. Esperamos que se pueda conciliar, no todo tiene que ser por ley’”, puntualizó.