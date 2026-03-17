Gobierno da pie atrás y retira 43 decretos del Ministerio de Medioambiente de la administración de Gabriel Boric

El gobierno de José Antonio Kast señaló que esta es una "práctica habitual" para revisar de forma detallada los decretos pendientes de la gestión del expresidente Gabriel Boric.

El pasado jueves, el Ministerio de Medio Ambiente retiró 43 decretos supremos de la Contraloría General de la República (CGR); entre ellos se encontraba la iniciativa para crear parques nacionales en el archipiélago de Juan Fernández, que consolidaba a Chile como el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos.

El retiro de decretos administrativos no es algo nuevo. Durante la segunda administración de Sebastián Piñera, el gobierno frenó 405 actos administrativos en las primeras dos semanas de gobierno. En tanto, Gabriel Boric hizo lo mismo cuando arribó a La Moneda, frenando el decreto que establecía nuevos requisitos para optar a residencia temporal y el que regulaba la caducidad de los permisos de edificación.

Desde la administración del presidente José Antonio Kast señalaron que la revisión de los decretos de la anterior gestión es una “práctica habitual” que tiene como objetivo asegurar que estos respondan correctamente a los estándares técnicos y a las normativas chilenas.

Además, explicaron que la “revisión minuciosa y exhaustiva de los decretos pendientes” es parte del plan de auditoría interna que el Ejecutivo anunció que realizaría al comenzar su mandato.

El Gobierno ingresó a trámite 13 iniciativas el 10 de marzo

A través de una declaración pública, el Estado señaló que el gobierno saliente ingresó 21 trámites durante las primeras semanas de marzo, a pocos días de que asumiera la administración vigente. Incluso, revelaron que 13 fueron ingresados el 10 de marzo, durante el último día del gobierno de Gabriel Boric.

Aclararon que los decretos pendientes podrían volver a ser ingresados “a la brevedad” luego de concretar la revisión.

“El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República. Mantendremos informados a los actores relevantes y a la ciudadanía sobre los avances de este proceso, en línea con nuestro compromiso con la transparencia, la probidad y la buena administración”, indicaron.

¿Cuáles fueron los proyectos que se retiraron de la Contraloría?

Del total de decretos retirados de tramitación, estos corresponden a:

1 decreto de 2023.

3 decretos de 2024.

28 decretos de 2025.

11 decretos de 2026.

Además del trámite que buscaba crear parques nacionales en el archipiélago de Juan Fernández, otro proyecto que se vio detenido fue la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural de especie de Chile, así como el que buscaba crear la Reserva Nacional Salar de Pedernales, en la Región de Atacama.