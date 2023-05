Luego del triunfo del Partido Republicano (PLR) en las elecciones de consejeros constitucionales, donde consiguieron 23 escaños y la capacidad de veto, el diputado Johannes Kaiser descartó que la colectividad vaya a compartir y defender las bases constitucionales establecidos en la Ley 21.533 que tratan sobre la implementación de un Estado social demócrata en Chile.

“Nosotros no firmamos nada (…) Los 12 bordes en la medida en que efectivamente estén de acuerdo con lo que es la actual Constitución, no tengo ningún problema con ello”, expresó el parlamentario en Sin Filtros.

“Ahora, los bordes que pretenden imponer una forma de Estado social demócrata en este país no los vamos a compartir y no los vamos a defender. Y no los vamos a compartir y no los vamos a defender por una razón muy sencilla: porque la democracia, entre otras cosas, significa que este país pueda transitar de un sistema al otro de la mano de las elecciones”, agrego.

¿Qué son las bases constitucionales?

Las 12 bases (o bordes) constitucionales forman parte de la Ley 21.533 que permitió la apertura del nuevo y actual proceso constituyente. Estas surgieron tras la firma del Acuerdo por Chile, documento al cual el Partido Republicano no se suscribió.

Según el artículo 154, estas indicaciones “deberán” estar “al menos” incluidas en la propuesta constitucional.

Y es justamente el quinto punto el que tiene relación con lo expresado por el parlamentario Kaiser: “Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

“Si quieren rechazar, perfecto, se quedan con la Constitución de Pinochet”

El diputado finalizó su intervención del tema sosteniendo que “si quieren, entonces, clavar la rueda de la fortuna, en el sistema social democrático de evolución permanente de derechos sociales que sean financiados con impuestos cada vez más grandes y un Estado cada vez más masivo, no lo vamos a respaldar, no lo vamos a apoyar, nos vamos a oponer”.

“Y si quieren rechazar (en el plebiscito de salida), perfecto, se quedan con la Constitución de Pinochet”, concluyó.

Revisa la Ley 21.533: