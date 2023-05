Tras el triunfo del Partido Republicano (PLR) en las elecciones de consejeros constitucionales, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticó en duros términos la propuesta política de la colectividad, afirmando que para la entidad “sería mejor que todos estuviésemos en nuestras casas muertos de miedo”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el jefe comunal fue enfático en sostener que “no se puede construir una Constitución sin la sociedad”.

Sin embargo, desde su perspectiva, “el Partido Republicano tiene una propuesta que es agresiva con importantes sectores de la sociedad: es agresiva con las mujeres -sin lugar a duda-; es agresiva con la agenda de los pueblos originarios, de los movimientos sociales, de los derechos sociales -básicamente del bienestar y la vida digna-, de la integración internacional”, expresó.

En ese sentido, Sharp sostuvo que “hay que decir estas cosas que no se han dicho en los últimos meses -no sé por qué no se han dicho-, porque esa es la agenda del Partido Republicano”.

De este modo, el jefe comunal señaló que en el proceso electoral, la colectividad “aprovechó un clima de inseguridad y un profundo malestar que tiene la gente con la forma en que se está llevando el país en los últimos años, y eso llevo a que tuviesen un muy buen resultado electoral. Lo que se escriba a partir del 7 de junio es otra cosa”.

“Para ellos sería mejor que estuviésemos en casa muertos de miedo”

Sharp también cuestionó la gestión de la colectividad opositora, diciendo que pareciera que está encabezado por “barras bravas” y no personas interesadas en resolver la crisis del país.

“Para el Partido Republicano sería mejor que todos estuviésemos en nuestras casas muertos de miedo y que no nos encontráramos en la plaza, en la cancha, en la junta de vecinos; ojalá consumiendo televisión todo el día. Esa es la propuesta”, expresó.

“Yo pienso que el Partido Republicano está dirigido por un conjunto de personas que muchas veces en sus declaraciones parecen barras bravas, y no personas que están preocupadas de resolver la crisis que vive el país”, continuó.

Finalmente, el alcalde manifestó que “lo hoy día requiere el país es una conversación. Una conversación para salir de la crisis y una conversación para salir del miedo”.

“¿El Consejo Constitucional será el espacio para generar esa conversación? No lo sé, tengo mis serias dudas. Uno podrá decir mucho de la Convención, pero fue un espacio de conversación donde había posibilidad de presentar iniciativas populares de norma. Este proceso, el que se inicia el 7 de junio, no tiene -al menos por ahora- nada de eso”, sentenció.

“Entonces, el sistema político puso al país una vez más en un callejón sin salir dirigido por este partido que muchas veces parece barras bravas en sus declaraciones, que permanentemente quiere exacerbar la crisis y el conflicto, y no construir una conversación para poder ver qué es lo que está con el país“, concluyó.