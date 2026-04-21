“Que dejen de llorar”: Kaiser arremete contra alcaldes que critican Plan de Reconstrucción por Fondo Común Municipal

El líder del Partido Nacional Libertario propuso como alternativa que lo recaudado por impuestos correctivos, como el del tabaco, sea destinado al Fondo Común Municipal en caso de que este se vea afectado por el proyecto legislativo del Gobierno.

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó este lunes el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno y las críticas de diversos alcaldes de que la iniciativa podría afectar el Fondo Común Municipal.

El exdiputado señaló a 24 Horas que desde su partido están “disponibles para conversar sobre otra fuente de ingresos para el Fondo Común Municipal” en caso de que la iniciativa perjudique la recaudación de este.

En esa misma línea, propuso que los impuestos correctivos, como el impuesto al tabaco, fueran destinados al Fondo Común Municipal.

“Hay otros países donde el impuesto a las bebidas, a los alcoholes, va a las municipalidades. ¿Por qué tiene que ser necesariamente el de las contribuciones, que es un impuesto tan odioso, por lo demás?”, comentó al medio ya mencionado.

En la entrevista, Kaiser también arremetió contra los jefes comunales que criticaron el proyecto y los emplazó a “dejar de llorar”.

“Entonces, que dejen de llorar los alcaldes. Si el problema que tienen… Aquí les estamos haciendo un favor. No solamente les estamos ofreciendo que se puede generar un reemplazo a este impuesto, sino que les estamos permitiendo mirar a sus vecinos a la cara y a los ojos, sin tener la sensación de estarles amenazando la propiedad”, agregó.

“Hoy el Fondo Común Municipal corre riesgo”

A través de una declaración pública, un grupo de alcaldes y alcaldesas conformado por la oposición y el progresismo criticó el proyecto legislativo que el Ejecutivo anunció en cadena nacional.

En especial, las críticas se enfocaron en la medida que busca eliminar las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, ya que argumentaron que esto podría poner en “riesgo” el Fondo Común Municipal.

“La medida propuesta por el Gobierno está lejos de ayudar a la clase media, sino que beneficia únicamente a personas mayores de 65 años con ingresos por sobre los $2.000.000 y con propiedades con un avalúo fiscal mayor a $200 millones, como varios ministros, diputados, alcaldes o empresarios, quienes nos parece justo que paguen un impuesto territorial en favor de las comunas más pobres de nuestro país”, recalcaron en el documento.

Además, agregaron: “Esta medida es un retroceso en materia de justicia social y territorial que va en la dirección opuesta a lo que el país necesita. Hoy el Fondo Común Municipal corre riesgo y, si bien el Gobierno anuncia una compensación, no se establecen mecanismos claros de retribución. Ni mucho menos se nos ha invitado a ser parte de esa conversación”.

Desde el Gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró en un punto de prensa que “las platas del Fondo Común Municipal van a ser repuestas y no va a haber merma (…); no vamos a afectar las finanzas de los municipios más vulnerables del país”.