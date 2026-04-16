Alcaldes de oposición cuestionan eliminación del pago de contribuciones y advierten que el “Fondo Común Municipal corre riesgo”

A través de una carta firmada por 60 jefes municipales de oposición e independientes, expresaron su preocupación por los lineamientos del proyecto de Reconstrucción, especialmente por la propuesta de rebaja del Impuesto de Primera Categoría y la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años.

Durante este jueves, cerca de 60 alcaldes de oposición y del progresismo entregaron, a través de una carta, su visión sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.

En ese contexto, los jefes comunales plantearon que esta iniciativa “no aborda ni se hace cargo de las necesidades de las grandes mayorías y opta por proteger el bolsillo de quienes más tienen”. Desde su visión, cuestionaron que existe una “desconexión” con la realidad actual del país.

“Esta administración opta por dar beneficios tributarios a grandes empresas y familias de mayores recursos, en lugar de anunciar apoyos directos que alivien el bolsillo de millones de familias que se han visto afectadas por el aumento del costo de la vida. Cuando hay que proteger a los que menos tienen, el gobierno opta por el camino contrario”, plantearon en el escrito.

Además, expresaron su preocupación por las propuestas en materia de seguridad.

“Pese a nuestras expectativas y las de gran parte de la ciudadanía, manifestamos nuestra decepción al no ver ningún anuncio ni medida al respecto”, comentaron.

Respecto al debate por la rebaja del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) de 27% a 23%, señalaron que esta medida solo “beneficia a las grandes empresas y disminuye la recaudación fiscal, necesaria para poder apoyar a nuestras familias”.

También manifestaron sus reparos frente a la propuesta de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años.

“La medida propuesta por el Gobierno está lejos de ayudar a la clase media, sino que beneficia únicamente a personas mayores de 65 años con ingresos por sobre los $2.000.000 y con propiedades con un avalúo fiscal mayor a $200 millones, como varios ministros, diputados, alcaldes o empresarios, quienes nos parece justo que paguen un impuesto territorial en favor de las comunas más pobres de nuestro país. Esta medida es un retroceso en materia de justicia social y territorial que va en la dirección opuesta a lo que el país necesita. Hoy el Fondo Común Municipal corre riesgo y, si bien el Gobierno anuncia una compensación, no se establecen mecanismos claros de retribución. Ni menos se nos ha invitado a ser parte de esa conversación”, subrayaron.

Finalmente, enfatizaron que están abiertos al diálogo y al trabajo conjunto con el Ejecutivo. Sin embargo, llamaron al Congreso a rechazar la iniciativa.

“Como autoridades municipales hacemos un llamado conjunto al Congreso a rechazar esta reforma tributaria indirecta, ya que no ha existido ningún tipo de conversación o trabajo previo con los municipios, a los cuales se está perjudicando directamente”.

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Declaración alcaldes- proyecto de reconstrucción

Alcaldes firmantes:

1. Marcela Chamorro, Alhué.

2. Juan Carlos Alfaro, Andacollo.

3. Patricio Fernández, Cabo de Hornos y Antártica.

4. Dina González, Calle Larga.

5. Baltazar Elgueta, Castro.

6. Mauro Tamayo, Cerro Navia.

7. Marcelo Waddington, Chanco.

8. Freddy Ramírez, Concón.

9. Alí Manouchehri, Coquimbo.

10. Manuel Zúñiga, El Bosque.

11. Zandra Maulen, El Monte.

12. Felipe Muñoz, Estación Central.

13. Miguel Cardenas, Fresia.

14. Carolina Muñoz, Hualañe.

15. Johnny Piraino, La Calera.

16. Joel Olmos, La Cisterna.

17. Valentin Vidal, La Estrella.

18. Claudia Pizarro, La Pintana.

19. Juan Rocha, Lanco.

20. Juan Pablo Flores, Las Cabras.

21. Felipe Droguett, Lo Espejo.

22. Maximiliano Ríos, Lo Prado.

23. José Román, Lolol.

24. Jaime Briones, Longaví.

25. Tomás Vodanovic, Maipú.

26. Luis Barra, Malloa.

27. Cristian Herrera, Monte Patria.

28. Verónica Arroyo, Mostazal.

29. Gabriel Ahumada, Nancagua.

30.Felipe Muñoz Heredia, Padre Hurtado.

31. Cristian Navarrete, Paillaco.

32. Rodrigo Valdivia, Panguipulli.

33. Gonzalo Vergara, Panquehue.

34. Miguel Concha, Peñalolén.

35. Claudio Cumsille, Peralillo.

36. Fermín Carreño, Peumo.

37. Adolfo Ceron, Pichidegua.

38. Roberto Córdova Carreño, Pichilemu.

39. Jaime Escudero, Pirque.

40. Marcelo González, Placilla.

41. Richard Godoy, Pozo Almonte.

42. Ítalo Bravo, Pudahuel.

43. Matías Toledo, Puente Alto.

44. Mauricio Quiroz, Putaendo.

45. Marcos Vargas, Queilén.

46. Javier Ugarte, Quemchi.

47. Paulina Bobadilla, Quilicura.

48. Karina Delfino, Quinta Normal.

49. Claudia Medina, Rauco.

50. Fares Jadue, Recoleta.

51. Claudio Castro, Renca.

52. Christopher White, San Bernardo.

53. Cristóbal Labra, San Joaquín.

54. Roberto Pérez, San José de Maipo.

55. José Luis Muñoz, San Juan de la Costa.

56. Gustavo Toro, San Ramón.

57. Sebastián Rosas, Talagante.

58. Carla Amtmann, Valdivia.

59. Camila Nieto, Valparaíso.

60. Macarena Ripamonti, Viña Del Mar.