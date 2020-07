VIDEO RELACIONADO – Senado aprueba el proyecto para el retiro del 10% de fondos de pensiones (01:30)

Tras la aprobación en general del proyecto que permite el retiro parcial de los fondos previsionales en las AFP, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) aseguró que cuenta con los votos para recurrir al Tribunal Constitucional.

“Sigo pensando que es una mala política pública“, sostuvo la presidenta de la UDI a 24 Horas.

En la misma línea, adelantó que “para ir al Tribunal Constitucional se requiere la firma de lo menos 11 senadores“, votos que “sí están”, según aseveró la parlamentaria.

“Lo vamos hacer no por esta votación sino por el procedimiento que se usó. Más allá que no vamos alegar sobre el resultado de la votación, sí vamos a decir que si se quieren legislar cosas como estas, que se requiere un cambio constitucional, se tienen que hacer como corresponden, con 2/3, y no tratando de buscar un resquicio para bajar los quórums”, explicó Van Rysselberghe.

Junto a esto, explicó que, a su juicio, lo anterior “lo que hace es cambiar la reglas del juego y deteriora la democracia“.

Es por esto que subrayó que “iría para que el TC ratifique qué cambios de esta naturaleza se tiene que hacer necesariamente por 2/3 de la votación“.

“Tenemos las firmas, no es una decisión que depende de mí”, concluyó.

El Senado se encuentra realizando la votación de las indicaciones del proyecto, por lo que estaría pasando a la Cámara de Diputado durante este jueves.

