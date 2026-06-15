Fiscalía abre investigación por eventuales irregularidades en ingreso masivo de niños haitianos durante 2025

Durante este lunes, la Fiscalía Nacional ordenó abrir una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile durante 2025.

La indagatoria quedó a cargo del fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, quien buscará esclarecer las fallas de control bajo la figura de reunificación nacional, además de otorgar protección a víctimas y testigos.

El caso penal se originó tras la publicación de un medio digital respecto a un informe de la Contraloría.

El organismo identificó que cientos de menores de edad ingresaron al país en vuelos charter autorizados por la DGAC junto a adultos cuyo vínculo no fue verificado por las autoridades competentes ni en el trayecto ni al momento del arribo.

La acción penal también apunta a determinar la existencia de funcionarios públicos o grupos de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal de ciudadanos extranjeros no residentes al territorio nacional.