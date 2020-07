La votación por el retiro del 10% en las AFP ha tenido todo tipo de efectos a nivel político, ya sea en el gobierno o en el oficialismo. Dicha situación llevó, por ejemplo, a Hernán Larraín Matte a renunciar a su cargo como presidente de Evópoli, afirmando que los líderes de Chile Vamos debían seguir su ejemplo.

Sin comentar en mayor detalle esos dichos, Jacqueline Van Rysselberghe, senadora y presidenta de la UDI, señaló que este era un momento de mantener la unidad y que cada partido tiene su propia “cultura”.

Si bien aseguró que el partido respetan todas las visiones que recoge la UDI, explicó por qué llevarán al Tribunal Supremo a quienes apoyen el proyecto de reforma constitucional: “No es por pensar distinto, es porque el mecanismo que se usó es a través de una triquiñuela. Se está ocupando un artículo transitorio para poder modificar materias que normalmente debieran modificarse con quórum más alto”.

“Acá se está usando bajar los quórum, pasar la aplanadora, generando un proyecto que es malo, que las ayudas no van a llegar hasta en tres meses más. Pero eso es discutible. Lo que no es discutible, es que se use o avale el modificar las normas constitucionales”, agregó la senadora.

Asimismo, adelantó que los senadores de la UDI que voten a favor del proyecto también serán requeridos al Tribunal Supremo. “Misma causa, misma razonamiento. Esa no es una decisión mía, la tomó la comisión política y es por esa razón de fondo”, dijo Van Rysselberghe.

“Quiebre de la democracia”

En la misma línea, la presidenta de la UDI señaló que algo que caracterizaba al país en estos últimos 40 años era el respeto por “las reglas del juego” y que “no habían triquiñuelas, ni trampas”. “Y cuando habían problemas, había institucionalidad que podía resolverlo adecuadamente. Hoy eso está en juego“, añadió.

“Lo que está en nuestra declaración de principios es que somos un partido que respeta la democracia y combate todo tipo de populismo“, señaló Van Rysselberghe.

Al ser consultada por el apoyo al golpe de Estado que hasta hace casi dos años mantenían en la declaración de principios, la senadora aseguró que “nadie dice que lo que ocurrió el 73 es un hecho democrático. Eso fue un golpe de Estado, un quiebre de la democracia, producto de que el país estaba en una situación límite”.

Responsabilidad del gobierno

Por otro lado, la parlamentaria se refirió al actuar de la administración de Sebastián Piñera frente a la pandemia y sus efectos económicos, asegurando que “en el desorden que hay en nuestro sector hay culpas compartidas“.

“Uno no puede evitar que la izquierda use las banderas de esta naturaleza. (…) Probablemente nosotros, los partidos, teníamos que haber evitado que se generara este desorden. El gobierno a lo mejor también tuvo que haber puesto un paralé antes“, dijo.

Sin embargo, descartó que la respuesta sea un cambio de gabinete en el comité político y económico. “Lo que se requiere es un cambio de actitudes. El presidente verá si los cambia o no”, afirmó la senadora.