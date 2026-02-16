José Antonio Kast blinda a Andrés Jouannet ante críticas: “No tengo ningún cuestionamiento hacia su figura”

Kast destacó que "él ejerció un rol como diputado, ejerció un rol como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores, y lo hizo de manera destacada".

El Presidente electo, José Antonio Kast salió a blindar a su futuro subsecreario de Seguridad, Andrés Jouannet ante la serie de críticas en su contra por sus vínculos con empresarios imputados.

En concreto, el legislador mantiene dos sociedades con el empresario chino Bo Yang, también conocido en Chile como Emilio Yang, quien es imputado en una causa de tráfico de influencias relacionada con la diputada y futura senadora, Karol Cariola (PC).

A lo que se suma otra sociedad llamada Impresiones Quizapú Limitada -constituida en 2015- en la que es socio de Alberto Hadad Abuhadba, representante del gremio de empresarios de máquinas tragamonedas, y que fue formalizado por financiamiento irregular la política, en 2019.

Consultado al respecto, durante su gira en el sur del país, Kast afirmó que “tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario, Andrés Jouannet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea de atención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento. Él ejerció un rol como diputado, ejerció un rol como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores, y lo hizo de manera destacada”.

Kast destacó, además, que el exintendente “conoce muy bien todo lo que se le ha encargado, que es la prevención del delito, el crimen organizado, el combate, y forma parte de un equipo. Hoy día todos somos parte de un equipo, y por lo tanto, yo al menos, no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet, y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro”.