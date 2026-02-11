Revelan vínculo en sociedad de futuro subsecretario de Seguridad de Kast con imputado por caso Tragamonedas

El actual diputado de Amarillos tiene sociedades con Emilio Yang -quien ha sido vinculado a la futura senadora Karol Cariola- y también con Alberto Hadad, representante del gremio de empresarios de tragamoneas y quien fue formalizado en 2019.

A pocos días del nombramiento de los subsecretarios del futuro gobierno de José Antonio Kast, se dieron a conocer nuevos antecedentes relacionados con uno de los nombramientos.

Es el caso del actual diputado Andrés Jouannet (Amarillos) y un eventual vínculo con uno de los imputados del denominado caso Tragamonedas.

Según lo informado por La Tercera, Jouannet tiene dos sociedades con el empresario chino Bo Yang, también conocido en Chile como Emilio Yang, quien es imputado en una causa de tráfico de influencias relacionada con la diputada y futura senadora, Karol Cariola (PC).

Fue en 2019 que ambos constituyeron Forestal, Comercial y Servicios Sur de Chile SpA. Jouannet reconoció dicha sociedad, pero señaló que nunca inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

No obstante aquello, el citado medio señaló que esa firma no ha sido disuelta ni tampoco se ha canbiado su composición.

La otra sociedad de Jouannet con Yang se llama Labs Latin America Business Strategy SpA y data de agosto de 2021.

Al igual que Forestal, Comercial y Servicios Sur de Chile SpA., no ha iniciado actividades ante el SII ni tampoco se ha modificado su estructura.

A estas se suma otra sociedad llamada Impresiones Quizapú Limitada -constituida en 2015- en la que es socio de Alberto Hadad Abuhadba.

Hadad es representante del gremio de empresarios de máquinas tragamonedas, y fue formalizado por financiamiento irregular la política en el año 2019.