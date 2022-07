En entrevista con Revista Cáñamo, el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, transparentó que es usuario habitual de cannabis. "Me gusta la marihuana y mi pregunta sería cuál es el problema con esto. No veo el inconveniente, no me abastezco de manera ilegal tampoco, no compro, me la regalan", dijo.