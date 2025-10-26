Kaiser afirma que en su gira por Concepción lo recibió “un dirigente sindical comunista”

El candidato nacional libertario se refirió a su repunte en las encuestas, ejemplificando el alcance que han tenido durante la campaña recordando su paso por el Biobío.

Si algo han mostrado las encuestas de opinión, más allá de las diferencias entre unas y otras, es un crecimiento por parte del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

A poco menos de un mes de las elecciones del 16 de noviembre, Panel Ciudadano, por ejemplo, daba cuenta de que el diputado avanzaba hacia el lugar que ocupa Evelyn Matthei.

Días después, Feedback lo posiciona sobre la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.

Y si bien el avance aún no supera a quien ha mantenido la primera posición en la derecha, José Antonio Kast, el parlamentario afirma que tiene que ver con el trabajo que han estado realizando en la campaña, pero que desde el inicio creyeron que estaban siendo subestimados en las encuestas de opinión.

“Las encuestas lo muestran, ya no pueden ocultarlo. Nosotros dijimos desde un principio que no estábamos tan abajo. Hemos tenido una recuperación virtual hasta cierto punto, pero hemos avanzado también”, asegura a El Mercurio.

En esa línea, al ser consultado sobre cómo ha visto las variaciones de estos estudios y si atribuye sus alzas a caídas de Kast, el diputado compartió un episodio de su gira por la Región del Biobío: “Cuando fui a Concepción me recibió un dirigente sindical comunista. Ellos estaban apoyándonos, entonces, ¿qué quiere que le diga? Hay un movimiento más allá de lo que pueden medir las encuestas”.

“Fue un dirigente sindical comunista, lo presentaron como tal. Y nos está respaldando ahora. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a dejar de ser estúpida”, agregó.

Agenda valórica en la campaña

Los ejes de esta carrera presidencial han sido principalmente la seguridad, hacer frente al crimen organizado y detener la inusitada violencia en los crímenes que hoy cruza el país, y economía, con el regreso de las agendas procrecimiento.

Menos presente han estado las agendas valóricas. No así en el caso de Kaiser.

“Si nosotros abandonamos la agenda valórica, estamos simplemente negando o rechazando el tratar la enfermedad de base. Y solamente nos vamos a quedar con los síntomas”, afirma Kaiser.

En esos síntomas el candidato suma “la delincuencia, la corrupción del Estado, la descomposición social”, por lo que a su juicio es necesario volver a poner énfasis en tener “una fuerte columna vertebral valórica”.