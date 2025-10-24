Encuesta Feedback: Kaiser se ubicaría en tercer lugar y superaría a Matthei en la carrera presidencial

De cara a las elecciones del 16 de noviembre, Jeannette Jara lidera las preferencias, seguida por José Antonio Kast. En tercer lugar, por un estrecho margen, Johannes Kaiser superaría a Evelyn Matthei.

En la recta final de las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, la encuesta Feedback entregó un nuevo panorama del perfil de los votantes y de la posición de los principales candidatos que buscan llegar a La Moneda.

Según el sondeo, en la intención de voto presidencial para una primera vuelta, la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera las preferencias con un 30,1%. En segundo lugar, se ubica el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 22,3%.

El tercer lugar es disputado por la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (17,5%), mientras que en cuarta posición aparece la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, con 15,4%.

El estudio también evaluó distintos escenarios de segunda vuelta. En ambos casos simulados, José Antonio Kast se impondría tanto frente a Jeannette Jara como ante Evelyn Matthei.

En cuanto al perfil de los votantes, el análisis muestra diferencias marcadas por edad y nivel socioeconómico. Los jóvenes se inclinan en mayor medida por la exministra del Trabajo, mientras que los mayores de 60 años tienden a preferir las opciones de la derecha tradicional.

Asimismo, por nivel socioeconómico, los sectores de menores ingresos muestran una mayor afinidad con líderes de discurso conservador, mientras que entre los grupos de altos ingresos predomina el apoyo hacia la derecha tradicional.

Cerca del 20,5% del electorado mantiene algún grado de duda respecto de su preferencia presidencial, predominando un perfil “híbrido y menos ideologizado”.

La mayoría de los encuestados se identifica con el centro político, combinando valores progresistas con preferencias económicas liberales y marcando distancia frente al Estado.

Las expectativas para el próximo gobierno

El 62,8% de los encuestados considera que la próxima administración debería reducir el tamaño del Estado, a través de la fusión de ministerios y la eliminación de programas considerados “ineficientes”.

En cuanto a las principales urgencias ciudadanas, destacan el fortalecimiento de la agenda de seguridad, junto con avances en probidad y reformas al sistema de pensiones.

Metodología