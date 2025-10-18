Panel Ciudadano-UDD: Jara recupera el primer lugar, Kast baja y Kaiser se acerca a Matthei a un mes de las presidenciales

En esta oportunidad, la exministra del Trabajo superó por un punto al candidato republicano. Revisa los detalles.

La nueva encuesta Panel Ciudadano UDD reveló que Jeannette Jara, candidata del oficialismo, y José Antonio Kast, carta del Partido Republicano, siguen liderando en primera vuelta de las presidenciales.

Principales resultados

En el sondeo, Jara volvió a liderar con un 24% de apoyo. En segundo lugar, aparece Kast, quien retrocede dos puntos y alcanza un 23%, quedando a un punto de la exministra del Trabajo.

Más atrás se ubicó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien descendió un punto y se situó en 16%, a ocho puntos de Jara y siete del representante de republicanos.

Quien mostró un rendimiento significativo en esta oportunidad fue el candidato del Partido Libertario, Johannes Kaiser, quien subió de 10% a 13%, acortando la brecha con Matthei a solo tres puntos.

Cierran las preferencias Franco Parisi con 9%, Harold Mayne-Nicholls con 2%, y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, ambos con 1%.