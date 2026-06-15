IPSA cierra en rojo y Wall Street avanza más de 3% tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Este lunes los mercados bursátiles tuvieron una movida jornada, luego de que el viernes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que llegó a un acuerdo con Irán en Medio Oriente.

El principal índice bursátil nacional, el S&P IPSA, abrió con una fuerte alza que lo llevó a ubicarse por encima de los 11.100 puntos a los pocos minutos de su apertura, pero hacia la tarde se fue moderando y cerró con una caída de 0,41% en 10.878,32 unidades.

La jornada estuvo marcada por las subidas de LATAM (+2,76%), Enel Chile (+1,26%) y Cencosud (+1,20%). Mientras que por el lado de las bajas, arrastraron Colbun (-4,22%), BCI (-2,45%) y SQM-B (-1,79%).

Wall Street cierra en verde y salta más de 3%

En Nueva York, los índices en Wall Street cerraron en verde con importantes avances que llegaron hasta por encima del 3%.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, avanzó 1,65% hasta las 7.554,29 unidades.

Por su parte, el Nasdaq Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, fue el que más ganó este lunes y sumó 3,07% hasta ubicarse en los 26.683,94 puntos.

Asimismo, el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, cerró con un alza de 0,92% y finalizó la sesión en 51.671,03 unidades.