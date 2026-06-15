Sala Cuna Universal: ¿Cómo funcionará el nuevo fondo que se financiará redistribuyendo el Seguro de Cesantía?

El presidente José Antonio Kast presentó y firmó este lunes las indicaciones para el proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso al beneficio para combatir el aumento en el desempleo femenino de un 10,5% y la baja tasa de natalidad.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que la implementación del beneficio será gradual y en cuatro etapas, para asegurar de esa forma su sostenibilidad económica.

A través de un comunicado, el Senado detalló que el proyecto se dividirá en las siguientes etapas:

Año 1: Ingresarán los hijos de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo (se incorporan los hijos de aquellas que trabajan en pymes con menos de 20 mujeres, que antes no tenían acceso a sala cuna), así como los hijos de padres o personas trabajadoras que tengan el cuidado personal del niño o niña, acreditado legalmente.

Ingresarán los hijos de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo (se incorporan los hijos de aquellas que trabajan en pymes con menos de 20 mujeres, que antes no tenían acceso a sala cuna), así como los hijos de padres o personas trabajadoras que tengan el cuidado personal del niño o niña, acreditado legalmente. Año 2: Hijos de mujeres trabajadoras independientes y de trabajadoras de casa particular.

Hijos de mujeres trabajadoras independientes y de trabajadoras de casa particular. Año 3: Hijos de padres trabajadores regidos por el Código del Trabajo e independientes, siempre que la madre del niño no tenga la calidad de trabajadora dependiente ni independiente. Se incorporan así dos nuevos grupos: 1) hijos cuyas madres están desempleadas, pero buscando activamente empleo, y 2) hijos cuyas madres se encuentran cursando estudios regulares en una institución de educación reconocida por el Estado.

Hijos de padres trabajadores regidos por el Código del Trabajo e independientes, siempre que la madre del niño no tenga la calidad de trabajadora dependiente ni independiente. Se incorporan así dos nuevos grupos: 1) hijos cuyas madres están desempleadas, pero buscando activamente empleo, y 2) hijos cuyas madres se encuentran cursando estudios regulares en una institución de educación reconocida por el Estado. Año 4: Incorporación de hijos de padres trabajadores regidos por el Código del Trabajo e independientes, cuando las madres de los hijos no estudian ni buscan trabajo. Este año también se incorporan los padres trabajadores del sector público con niños en edad de sala cuna pertenecientes a instituciones del Gobierno Central.

Asimismo, el secretario de Estado explicó que la iniciativa se financiará con la creación del Fondo de Sala Cuna, el cual funcionará para trabajadores dependientes e independientes.

¿Cómo funcionará el Fondo de Sala Cuna?

Para el caso de los trabajadores dependientes (con contrato), el empleador deberá pagar una cotización equivalente al 0,35% del sueldo de sus trabajadores. El titular de Trabajo añadió que esta cotización será compensada con “una disminución por igual porcentaje de las cotizaciones que paga el empleador al seguro de cesantía“.

Por el contrario, para los trabajadores independientes, la cotización será pagada de la misma forma que los demás seguros sociales.

A esto se le suma un aporte fiscal de alrededor de $10 mil millones (11.631 UTM) durante los dos primeros años tras la publicación de la ley.

Además, “en caso de que los recursos del Fondo sean insuficientes, la diferencia será de cargo fiscal“, precisó el documento.

Rau enfatizó que “detrás de cada décima en la tasa de desempleo hay más de 10.000 mujeres, en este caso, que están buscando trabajo. Mujeres con talento, con ganas, con familias que sustentar. Excluidas en parte por una norma centenaria que nunca debimos haber tolerado tanto tiempo. El cuidado de responsabilidad compartida es corresponsabilidad, no una carga femenina”.

Proyecto de Sala Cuna Universal

La iniciativa ingresó a fines del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en enero de 2022, y está siendo revisada por la Comisión de Educación del Senado, instancia en la que ya se fijaron sesiones para analizar el proyecto legislativo con los ministerios de Educación, del Trabajo y de la Mujer, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El proyecto de ley contempla:

Eliminar el límite de 20 trabajadoras: Ya que, desde la primera contratación, el empleador deberá garantizar el acceso a sala cuna. Así se elimina uno de los principales obstáculos para contratar mujeres.

Ya que, desde la primera contratación, el empleador deberá garantizar el acceso a sala cuna. Así se elimina uno de los principales obstáculos para contratar mujeres. Que el beneficio no sea solo para las madres: Sino también para los padres y quienes tengan el cuidado personal de un niño o niña, fomentando que ambos adultos puedan compartir esa responsabilidad.

Sino también para los padres y quienes tengan el cuidado personal de un niño o niña, fomentando que ambos adultos puedan compartir esa responsabilidad. Cubrir a trabajadores independientes: Quienes trabajen de forma independiente y coticen también podrán acceder a este beneficio, algo que hoy no está contemplado en la ley.

Quienes trabajen de forma independiente y coticen también podrán acceder a este beneficio, algo que hoy no está contemplado en la ley. Incorporar a trabajadoras de casa particular: La indicación incluye a este grupo como beneficiarias de sala cuna.