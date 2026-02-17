Johannes Kaiser cuestiona nombramiento de Andrés Jouannet y el futuro subsecretario responde a las críticas

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó la controversia generada por el nombramiento del futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, debido a su presunto vínculo con imputados en el denominado Caso Tragamonedas.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) y diputado, Johannes Kaiser, se refirió a la controversia que ha generado el nombramiento del futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, a raíz de su presunto vínculo con empresarios e imputados en el denominado caso Tragamonedas.

Los cuestionamientos surgieron luego de conocerse que Jouannet integró, en sociedades hoy inactivas, empresas junto a empresarios como Bo Yang y Alberto Hadad.

El timonel del PNL remarcó que esto “evidentemente nos complica y complica a todo el país”, y complementó: “especialmente porque estamos hablando del cargo más importante en materia de la agenda política del futuro gobierno, y no puede caer ni la sombra de una duda sobre quien conduzca la seguridad en nuestro país”.

En ese contexto, citó una frase proveniente de la Antigua Roma, vinculada al debate sobre los principios éticos y políticos: “La mujer del César no solamente debe ser pura, también debe parecerlo. Aquí me disculparán, pero tenemos nuestras dudas sobre cómo parece el subsecretario de Seguridad en el marco de lo que se ha informado”.

Tras la bilateral de seguridad, la prensa consultó a Jouannet sobre las críticas que ha recibido respecto de asumir la Subsecretaría de Seguridad Pública a partir del 11 de marzo, ante lo cual enfatizó que los antecedentes sobre este caso fueron entregados hace más de un año.

“A las personas hay que analizarlas por sus acciones”, cerró.