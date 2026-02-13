Kaiser contestó a congresista estadounidense que advirtió “consecuencias” por ayuda a Cuba: “No puedo dejar pasar el agravio”

"Los chilenos somos alérgicos a las amenazas, colega", respondió en X el excandidato presidencial al representante norteamericano Carlos Gimenez, quien calificó la asistencia de Chile a la isla como un "patético accionar" que traería consecuencias.

La ayuda humanitaria que Chile entregará a Cuba a través de Unicef continúa generando críticas, esta vez desde el Congreso de Estados Unidos. El representante Carlos Gimenez, nacido en el país isleño, compartió el comentario del Presidente Gabriel Boric en sus redes sociales con duras advertencias sobre el devenir.

“Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamosel respaldo del Presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba”, se lee en una publicación en su cuenta oficial de X. “Los chilenos sobretodo deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar”.

El Gobierno contestó a las críticas, asegurando que esto se hace con fondos de la propia Cancillería y que se haría a través de un organismo internacional como lo es Unicef, pero los cuestionamientos siguen llegando sobre todo entre los personeros de oposición.

Esta asistencia monetaria que entrega Chile se suma a otros esfuerzos internacionales por llegar con ayuda a Cuba, luego que Estados Unidos terminara con el suministro de combustible que Venezuela le facilitaba y advirtieran con aranceles a quienes comercien con la isla, sumándose así otra barrera a las ya impuestas mediante el bloqueo.

Sin embargo, ante los comentarios del congresista norteamericano fue dentro de la propia oposición que hubo reacciones.

Fue el diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser (PNL) quien contestó a Gimenez en la misma red social, asegurando que sus palabras son “un agravio”.

“Los chilenos somos alérgicos a las amenazas colega. Siendo un duro opositor a mi gobierno en esta materia, no puedo dejar pasar el agravio que usted formula al pueblo de Chile. Este pueblo decidió, por lo demás, hace ya 2 meses, poner término a la administración de izquierda objeto de su crítica”, contestó el parlamentario nacional.