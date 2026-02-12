Gobierno anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de crisis económica: “También se hizo con Ucrania y con Gaza”

El canciller Alberto Van Klaveren descartó que haya un "pauteo" del Partido Comunista a La Moneda en medio de las críticas de la oposición a la medida humanitaria.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, anunció este jueves que Chile hará un envío de ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis económica que vive el país centroamericano.

Desde La Moneda, el canciller aseguró que”podremos hacer un anuncio más específico entre hoy y mañana, pero quería confirmar que efectivamente haremos un esfuerzo de ayuda humanitaria, sobre todo tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo Cuba hoy”.

“Es un tema de interés humanitario; más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades, en la medida de lo posible, del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso: México, como se sabe, está también prestando ayuda; Brasil también, y también algunos otros países”, recalcó Van Klaveren.

Consultado sobre eventuales represalias por parte de Estados Unidos si es que se concreta la ayuda, el ministro aseguró que “la verdad es que no tendría por qué haber, digamos, alguna consecuencia de ese tipo. Estados Unidos no va a objetar una ayuda humanitaria; de hecho, hay algunos canales de ayuda humanitaria que se están prestando desde Estados Unidos también, porque todos sabemos que hay familias que están repartidas entre Cuba y Estados Unidos”.

Del mismo modo, se le preguntó por las críticas de la oposición a la medida, desde donde se acusa un “pauteo” del Partido Comunista al Gobierno.

Al respecto, Van Klaveren indicó que “la verdad es que nosotros estamos siendo pautados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo. Todos sabemos que hay una situación muy compleja en Cuba: hay una población que padece hambre y también hay cortes permanentes de energía. Yo he hablado ayer con nuestra embajadora en La Habana y, efectivamente, ella ha confirmado la gravedad de la situación”.

“Eso es lo que nos mueve a prestar ayuda humanitaria, como también lo hemos hecho en el caso de Ucrania y en el caso de Gaza. Más allá de las características del régimen político —que obviamente en el caso de Cuba no es una consideración relevante— para prestar ayuda humanitaria”, sentenció.