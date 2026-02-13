En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela

A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

“Es un tema de interés humanitario; más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades, en la medida de lo posible, del pueblo cubano“.

De esta forma, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, dio a conocer ayer jueves que el Gobierno chileno enviará ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis económica que afecta al país centroamericano.

Dicha ayuda había generado una serie de reacciones en la oposición, desde donde acusaron un “pauteo” desde el Partido Comunista, y también apuntaron que el envío podría interpretarse como un respaldo al régimen cubano.

La ayuda humanitaria a Venezuela de 2019

Hace 7 años, el panorama era radicalmente distinto. En medio de la crisis humanitaria que vivía Venezuela en 2019, el que el Gobierno del fallecido Presidente Sebastián Piñera realizó una serie de gestiones junto a la oposición al régimen de Maduro, entonces liderada por Juan Guaidó.

En ese contexto, en febrero de 2019, y en una ceremonia presidida por el entonces ministro de Interior subrogante, Rodrigo Ubilla, el Ejecutivo anunció el envío de 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela.

El propio Ubilla manifestó -de acuerdo con una nota de Presidencia– que el propósito era “reiterar el compromiso del Presidente Piñera con la ayuda humanitaria a Venezuela“.

“Esta ayuda humanitaria está compuesta de elementos esenciales para la vida del pueblo que está sufriendo el hambre y las condiciones adversas producto del gobierno de facto de Maduro. Esta ayuda humanitaria se va a pronunciar en alimentos y medicamentos, pensando en las necesidades prioritarias y considera una cantidad de 17 toneladas”, añadió la autoridad de ese momento.

La gran diferencia entre la ayuda humanitaria de 2019 y la comprometida por el Gobierno de Gabriel Boric a Cuba es que hace 7 años dicho compromiso se estableció con la oposición al régimen.

En ese minuto, la gestión se realizó a través de la representante de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez.