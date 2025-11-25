Jeannette Jara emplaza a José Antonio Kast por “campaña de fake news y bots”: Debería “ofrecerle disculpas a Evelyn Matthei”

"Cuando tocan a una nos tocan a todas, independiente del sector", aseguró la candidata del oficialismo.

En el marco del Día contra la violencia a la mujer, la candidata Jeannette Jara asistió a una actividad en Quilicura.

En la instancia, hizo alusión a situaciones que se han dado durante la campaña, particularmente a los ataques con bots que recibió la ahora excandidata Evelyn Matthei, durante la primera vuelta presidencial.

En ese sentido, emplazó a José Antonio Kast a disculparse por los ataques a la abanderada de Chile Vamos.

“En el día contra la violencia a la mujer, no puedo dejar de recordar cuando Evelyn Matthei fue víctima de violencia a través de una campaña de fake news y bots organizada por gente vinculada al otro candidato. Quiero decir que cuando tocan a una nos tocan a todas, independiente del sector”, afirmó.

Y añadió: “Yo también he sido víctima de este tipo de campañas, creo que esa violencia venga de donde venga y hacia quien se dirija, no se puede tolerar. Me gustaría que ojalá en un gesto de grandeza, el otro candidato pudiese ofrecerle disculpas al menos a Evelyn Matthei”.

Durante la campaña previo a la primera vuelta presidencial, la abanderada de Chile Vamos fue víctima de ataques de bots en redes sociales. Si bien se dijo que estos habrían estado vinculados al Partido Republicano, esto nunca se confirmó.

De todos modos, la controversia se extendió por varias semanas, y terminó con Matthei diciéndole a Kast en un debate que lo perdonaba.

“Quiero decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”, expresó en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE).