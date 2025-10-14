“Te perdono y doy vuelta la página”: Evelyn Matthei a José Antonio Kast tras polémica por ataques de bots en redes sociales

El líder republicano le dijo a Matthei que entiende el dolor por el que pasó y que él también ha recibido agresiones verbales, físicas y virtuales, pero que sigue "dando la batalla".

En el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) participaron 7 de los 8 candidatos y candidatas presidenciales.

En medio de las preguntas entre los abanderados presidenciales, fue el turno de Evelyn Matthei, quien abordó los ataques que sufrió en redes sociales por parte de bots, que publicaban información falsa y que estaban vinculados al Partido Republicano.

“Quiero decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”, afirmó la candidata de Chile Vamos.

Esto, ya que hace un par de días en entrevista con Radio Rock&Pop, Matthei dijo que José Antonio Kast no se había disculpado por la situación.

Más tarde, en Radio Pauta, el líder republicano fue consultado sobre el tema y aseveró: “Lo puedo decir. ‘Pucha lo siento, esto no puede suceder’. ¿Con esa claridad? Porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera, y si alguien quiere que yo haga una declaración de acuerdo a lo que para ella le podría dar calma y paz, yo no tengo problema”.

Tras ello, el líder republicano le replicó en ENADE diciendo: “Entiendo el dolor por el que pasaste. A mí también me han agredido físicamente y tú me respaldaste cuando me pegaron” en la Universidad Arturo Prat en Iquique. Esto último ocurrió en marzo de 2018.

Kast continuó diciendo que él también ha recibido agresiones verbales e incluso virtuales, pero que sigue “dando la batalla”.

“Somos soldados de muchas guerras y también te ha tocado duro y creo necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien“, cerró.