Javiera Parada, la jefa de campaña de la carta presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, se refirió tanto a episodios que se han generado al interior de Chile Vamos entre los candidatos presidenciales y por las próximas elecciones de gobernadores regionales.

“Estamos muy preocupados de que la gente conozca nuestras propuestas. Hay grandes diferencias entre Ignacio Briones y Sebastián Sichel“, sostuvo en Radio Concierto.

Junto a lo anterior, declaró que “Ignacio no es una aparición, es parte de un partido con presencia en todo el territorio nacional”. Junto a esto sostuvo que “queremos construir un proyecto amplio, que va más allá de la figura de Ignacio Briones”.

En la misma línea, aseguró que “hay otra centro derecha que nació en la misma época que yo que no tiene ninguna responsabilidad sobre esa derecha que decidió hacer el golpe. Es una derecha que entendió que no había justificación posible para la violación de los Derechos Humanos”. “No podemos cargar en la espalda con lo que hicieron nuestros padres“, agregó.

Lee también: Briones y su paso por el gobierno de Piñera: “No voy a renegar de eso ni tampoco -como hacen otros- ser desleal”

Pese a lo anterior, también declaró que “si no ganamos la primera no me voy a sumar a ninguna otra campaña de Chile Vamos, mi compromiso es con el proyecto de Briones“, en caso de que el otrora secretario de Estado no gane la primaria del oficialismo el 18 de julio.

Por otra parte, marcó diferencias con el alcalde de Las Condes, quien causó polémica durante el lunes al aparecer junto a la ministra Karla Rubilar para explicar cómo solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia ampliado, situación que Parada calificó de “intervencionismo”: “No se entiende el gesto, nos parece una gran torpeza”.

En tanto que sobre las elecciones de este domingo 13, donde se definirán las segundas vueltas de los GORE en gran parte del territorio nacional, la también vocera de la campaña del ex ministro de Hacienda adelantó que “estoy absolutamente decidida a votar por Claudio Orrego“.

Finalmente, concluyó con una declaración de principios ante las críticas: “No hago política para ser más popular, lo hago para que las personas seamos más felices y haya menos inequidad”.