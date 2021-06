Este lunes el candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, presentó el equipo con el que enfrentará estas elecciones. Con Javiera Parada como jefa de campaña, entre quienes conformarán este equipo se encuentran Cristóbal Bellolio, ex candidato a convencional constituyente; Esteban Ovalle, fundador de Ciudadanos; y Francisca López, de Jóvenes Liberales.

En conversación con CNN Chile, el ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera indicó que “lo que buscamos es mostrar una manera de convocar distinta, para el nuevo ciclo que viene“.

“De acá para delante hay que hacer las cosas distintas, y hay que convocar un mundo más de centro, independiente, anclado en un ethos, en un principio de campaña, que gira en torno a la igualdad como principio fundamental, entendida como dignidad. Porque es la libertad para que las personas desplieguen los proyectos de vida”, aseguró el candidato.

Lee también: “Intervencionismo electoral”: Duras críticas de precandidatos por presencia de Lavín en acto de gobierno por el IFE

La carta de Evópoli tendría un camino cuesta arriba. Según la última encuesta Cadem Plaza Pública, Briones aparece con un 2% de las opciones de voto ante la pregunta “¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”, lejos del 14% que arrastra Joaquín Lavín (UDI).

Sin embargo, para el ex secretario de Estado “las encuestas han mostrado ser predictores bien imperfectos de lo que pasa“, tomando como ejemplo la definición por la gobernación de la Región Metropolitana.

Según explicó, su candidatura trae “propuestas que conversan con este nuevo ciclo, con una época de cambios y reformas profundas, pero bien hechas. Pero sin vender la pomada, sin falsas promesas. Lo que queremos es hacer compromisos y no promesas”.

Lee también: Acusan intervencionismo tras actividad de Rubilar y Lavín sobre IFE Universal en Las Condes

Por otro lado, el candidato presidencial señaló que no reniega de su paso por el gobierno de Sebastián Piñera. Asimismo, indicó que el abrazo con Sebastián Sichel tras aprobarse un Ingreso Familiar de Emergencia de sólo $65 mil por integrante familiar tiene un contexto más amplio, y que posteriormente sería él quien lideraría la discusión para mejorar los montos.

“Siempre, de frente, me hago cargo de mis aciertos y de mis errores. Nunca voy a renegar que fui parte importante del gobierno del presidente Piñera, quien me convocó en un momento crítico de nuestro país. Di lo máximo, fui parte de un equipo, me siento muy honrado por esa invitación. No voy a renegar de eso ni tampoco -como hacen otros- ser desleal“, concluyó Briones.