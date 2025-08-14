Deportes alejandro tabilo

Alejandro Tabilo brilla en su estreno en el Challenger de Cancún y consigue su primera victoria después de dos meses

Por CNN Chile

14.08.2025 / 13:41

{alt}

El tenista chileno venció por 6-1 y 6-4 al italiano Francesco Passaro y avanzó a los octavos de final del certamen mexicano, en una jornada que lo acerca a su mejor nivel tras las lesiones.

Alejandro Tabilo (104º) volvió a sonreír en el circuito profesional al debutar con un sólido triunfo en el Challenger 125 de Cancún. El chileno venció por 6-1 y 6-4 al italiano Francesco Passaro (118º) y selló su clasificación a los octavos de final del torneo mexicano.

Después de su regreso a las canchas la semana pasada en el Masters 1000 de Cincinnati, el zurdo busca recuperar ritmo competitivo tras un año marcado por lesiones y una paralización de dos meses. En esta ocasión, mostró un tenis agresivo desde el inicio, quebrando en el primer juego y dominando con solvencia el primer set gracias a un servicio consistente y devoluciones profundas.

En el segundo parcial, Tabilo volvió a quebrar temprano, pero Passaro reaccionó y emparejó las acciones. Sin embargo, el chileno mantuvo la calma, sostuvo su servicio en momentos clave y cerró el duelo con un quiebre decisivo para sellar su victoria.

Las estadísticas también respaldaron su desempeño: ganó el 100% de los puntos jugados con su segundo saque y sumó un alto porcentaje de tiros ganadores.

Por un lugar en los cuartos de final, Tabilo enfrentará este jueves no antes de las 17:30 horas al argentino Thiago Agustín Tirante (135º), a quien ya venció en la clasificación del ATP 250 de Córdoba en 2022.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

Bits Noticias tech de la semana: Gemini recordará conversaciones pasadas, lanzan audífonos con cristales y más
"La IA no reemplaza al médico": especialista alerta sobre riesgos del autodiagnóstico y la automedicación
Alejandro Tabilo brilla en su estreno en el Challenger de Cancún y consigue su primera victoria después de dos meses
Los conserjes, el “cahipún” y más: Tiktoker española cuenta las cosas que más la han sorprendido de Chile
Johannes Kaiser inscribe oficialmente su candidatura presidencial en el Servel
Fauna Primavera 2025 confirma cartelera diaria con Massive Attack y Weezer como headliners