Alejandro Tabilo brilla en su estreno en el Challenger de Cancún y consigue su primera victoria después de dos meses

El tenista chileno venció por 6-1 y 6-4 al italiano Francesco Passaro y avanzó a los octavos de final del certamen mexicano, en una jornada que lo acerca a su mejor nivel tras las lesiones.

Alejandro Tabilo (104º) volvió a sonreír en el circuito profesional al debutar con un sólido triunfo en el Challenger 125 de Cancún. El chileno venció por 6-1 y 6-4 al italiano Francesco Passaro (118º) y selló su clasificación a los octavos de final del torneo mexicano.

Después de su regreso a las canchas la semana pasada en el Masters 1000 de Cincinnati, el zurdo busca recuperar ritmo competitivo tras un año marcado por lesiones y una paralización de dos meses. En esta ocasión, mostró un tenis agresivo desde el inicio, quebrando en el primer juego y dominando con solvencia el primer set gracias a un servicio consistente y devoluciones profundas.

En el segundo parcial, Tabilo volvió a quebrar temprano, pero Passaro reaccionó y emparejó las acciones. Sin embargo, el chileno mantuvo la calma, sostuvo su servicio en momentos clave y cerró el duelo con un quiebre decisivo para sellar su victoria.

Las estadísticas también respaldaron su desempeño: ganó el 100% de los puntos jugados con su segundo saque y sumó un alto porcentaje de tiros ganadores.

Por un lugar en los cuartos de final, Tabilo enfrentará este jueves no antes de las 17:30 horas al argentino Thiago Agustín Tirante (135º), a quien ya venció en la clasificación del ATP 250 de Córdoba en 2022.