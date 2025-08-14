Johannes Kaiser inscribe oficialmente su candidatura presidencial en el Servel

El líder del Partido Nacional Libertario prometió un programa que busca “el fin de las contribuciones, la reducción de impuestos y del Estado”, además de medidas en seguridad, migración y apoyo a la maternidad.

El diputado y fundador del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, formalizó este jueves su candidatura presidencial en el Servicio Electoral (Servel).

El parlamentario acudió al organismo acompañado del vicepresidente del PNL, Hans Marowski, además de coordinadores programáticos, parlamentarios, candidatos y militantes de la colectividad.

En un punto de prensa frente al Servel, Kaiser afirmó que con este paso “se pavimenta el camino de un proyecto político que ofrece la recuperación de la seguridad y del control de las fronteras, la expulsión de personas de origen extranjero que están de manera ilegal, y transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá”.

Asimismo, detalló que su programa contempla “el fin de las contribuciones, la reducción de impuestos y del Estado, una reducción en tantos campos donde ha ido transformándose en un cáncer la administración pública en vez de una ayuda”.

Con la inscripción ya realizada, la candidatura de Johannes Kaiser queda a la espera de la ratificación por parte del Servel.