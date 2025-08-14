Noticias tech de la semana: Gemini recordará conversaciones pasadas, lanzan audífonos con cristales y más

Entre otras cosas, también LATAM integra AirTag de Apple para localizar maletas y Huawei anunció el lanzamiento de una nueva versión del MatePad 11.5” 2025.

Estos días, el mundo de la tecnología ha estado marcado por diversos anuncios y revelaciones que captaron la atención de fanáticos y fanáticas de todo el mundo.

Actualizaciones en Gemini, modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google, llamativas colaboraciones y lanzamientos son algunas de las novedades.

LATAM integra AirTag de Apple para localizar maletas

LATAM Airlines anunció la implementación de la función “ Compartir ubicación de Artículo ” de Apple para AirTag y los accesorios de la red “Find my”.

Esto significa que los pasajeros de LATAM que usen un AirTag o un accesorio de la red “Find my” en sus pertenencias podrán compartir de forma privada y segura su ubicación a través de la aplicación “Find my” en iPhone, iPad o Mac, lo que permitirá a la aerolínea mejorar la eficiencia en la localización y recuperación de equipaje perdido .

¿Cómo compartir la ubicación de tu AirTag o accesorio Find My con LATAM? Desde Apple explicaron que “se debe generar el enlace desde iPhone, iPad o Mac abriendo Find My y creando un enlace ‘Compartir ubicación del artículo’, para luego introducir ese enlace en su informe de equipaje retrasado a través del sitio web de autoservicio de SITA”.

Gemini recordará tus conversaciones pasadas

Gemini , la IA de Google, fue actualizado con nuevas funciones que prometen hacerla más práctica como asistente.

Entre las novedades introducidas por Google, destaca la capacidad de recordar interacciones anteriores y aprender a partir de ellas , lo que permitirá que la IA tenga en cuenta detalles y preferencias que el usuario haya mencionado, ofreciendo así respuestas más adaptadas a cada persona.

recuerda los detalles y preferencias clave que hayas compartido, lo que resulta en conversaciones más naturales y relevantes, como si estuvieras colaborando con un compañero que ya está al día”. Según informó la tecnológica en su blog , cuando esta configuración está activada, Gemini “, lo que resulta en conversaciones más naturales y relevantes, como si estuvieras colaborando con un compañero que ya está al día”.

Huawei lanza nueva versión del MatePad 11.5” 2025

Huawei anunció esta semana la llegada a Chile de la nueva MatePad 11.5” 2025 versión PaperMatte , cuya preventa comienza este jueves 14 de agosto , con opciones disponibles en gris y morado .

Desde la compañía señalaron que la gran novedad de esta versión es su pantalla antirreflejo PaperMatte , que “ reduce en un 99% los reflejos e interferencias de luz , entregando una sensación similar a la del papel, perfecta para leer, escribir o diseñar incluso en exteriores o bajo luz intensa”.

También resaltaron que, entre otras cosas, tiene compatibilidad con teclado y lápiz M-Pencil 3ª gen, la nueva app de dibujo GoPaint y funciones IA en HUAWEI Notas, además de una pantalla 2.5K de 120Hz —sin reflejos ni luz azul— y carga rápida.

Motorola se une Swarovski y lanzan productos

Hace algunos días, Motorola y Swarovski anunciaron el lanzamiento de The Brilliant Collection , con versiones del motorola razr y los moto buds loop con incrustaciones de cristales Swarovski .

“Con este lanzamiento celebramos el resplandor en todos los sentidos , donde el diseño vanguardista y la tecnología inteligente convergen no solo para satisfacer las necesidades tecnológicas de nuestros usuarios, sino también para reflejar sus vidas, estilos y valores”, señalaron desde la compañía tecnológica.

Se espera que lleguen próximamente al país, aunque de momento no se han detallado los valores y fecha oficial de arribo.