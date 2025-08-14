“La IA no reemplaza al médico”: especialista alerta sobre riesgos del autodiagnóstico y la automedicación

En conversación con CNN Chile AM, el doctor destacó que la inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo para informarse o preparar consultas, pero recalcó que el diagnóstico y la prescripción deben quedar siempre en manos de un profesional de la salud.

En conversación con CNN AM, el médico y fundador de la clínica Revitamed, Osmar Del Toro, alertó sobre las graves consecuencias del autodiagnóstico a través de plataformas con inteligencia artificial, como ChatGPT, y la automedicación sin supervisión profesional.

Del Toro explicó que cada vez más pacientes llegan a consulta con tratamientos sugeridos por estas herramientas, lo que puede derivar en intoxicaciones, complicaciones graves e incluso cirugías de urgencia.

El médico citó casos recientes de personas que, siguiendo indicaciones encontradas en internet para bajar de peso o tratar lesiones, terminaron hospitalizadas.

“Es un error importante colocar en ChatGPT o en Google tengo tal síntoma ‘me duele la cabeza, me duele el abdomen, me duele el brazo, que tomo para esto’, eso es un error importante”, destacó.

El especialista advirtió que la IA puede ser útil para informarse o preparar preguntas para la consulta médica, pero nunca debe reemplazar el diagnóstico ni la prescripción de un profesional.

Del Toro, instó a evitar la compra de medicamentos en el mercado informal y recordó que los síntomas deben ser evaluados en un contexto clínico completo para prevenir errores y riesgos para la salud.