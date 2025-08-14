Los conserjes, el “cahipún” y más: Tiktoker española cuenta las cosas que más la han sorprendido de Chile

La tiktoker Laura Congost aclaró que estas cosas “no fueron malas ni buenas, simplemente que han llamado la atención”.

Una joven española que se encuentra en Chile por motivos laborales ha captado la atención en TikTok al compartir las cosas que más le han llamado la atención del país.

La tiktoker Laura Congost (@lauracongost) enumeró diversas cosas, desde modismos locales como decirle “cahipún” al “piedra, papel y tijera” hasta costumbres cotidianas.

“Nunca había estado en Chile y no significa que (estas cosas) sean malas ni buenas, simplemente que me han llamado la atención. Por favor, no os enfadéis”, partió aclarando.

En primer lugar, mencionó que “todos los edificios tienen conserje y él registra las visitas, coge los paquetes, absolutamente todo, hace de todo ese hombre”. “Después, (está) el tema saludo, ya que, en vez de dar dos besos, dan uno y como que saludan siempre”.

Luego, destacó los pedidos a domicilio. “Uber Eats, los chilenos piden todo por Uber Eats; que te falta bebida o unas copas en una casa, la pides por Uber Eats y te los llevan enseguida. La compra (del supermercado) la hacen por Uber Eats a veces. Para todo”.

“La mayoría de las casas (departamentos) tienen piscina en la parte de arriba, o no sé si la mayoría, pero muchas, y también suelen tener barbacoa o quincho, como lo llaman aquí (…). Otra cosa que tienen los edificios es una zona de lavadoras y secadoras”, continuó.

Mencionó que “a las fiestas les llaman carrete”, que hay “muchísimos patinetes o scooters” y que existen “muchos sitios de Pilates Reformer, que en España no encuentras tantos, así como gimnasios solo para mujeres; hay muchísima variedad de gimnasios y de una calidad brutal”.

“Y por último, pero no menos importante, al ‘piedra, papel o tijera’ le llaman ‘cachipún’. El otro día fuimos a una fiesta, jugamos a esto y yo me quedé flipando cuando dijeron cachipún. ‘¿Cómo que cachipún? ¿Por qué cachipún?’”, concluyó.

Española enumera lo que le llamó la atención de Chile