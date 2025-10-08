Jara admite que “la seguridad no fue prioridad del Gobierno”, pero se distancia de Tohá: “No es de izquierda o de derecha”

Sin entrar en una confrontación directa, la candidata oficialista tomó distancia de los dichos de Tohá y recalcó que la seguridad no debe estar ideologizada.

En medio de un creciente debate sobre seguridad pública dentro del oficialismo, la candidata presidencial Jeannette Jara respondió este miércoles a las recientes declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien criticó a la izquierda por su supuesta “alergia a la policía y al orden público”.

“Lo que no comparto es que el tema de la seguridad pública sea de izquierda o de derecha. Quiero ser clara en esto, porque puede haber personas con percepciones distintas, pero para mí no lo es”, afirmó.

“No me da lo mismo lo que pasa en las poblaciones”

La también exministra del Trabajo enfatizó que su mirada sobre la seguridad está anclada en las urgencias cotidianas de las comunidades más vulnerables.

“A mí no me da lo mismo lo que pasa en las poblaciones. No me da lo mismo lo que pasa con los jóvenes que caen en la droga y después no tienen cómo salir”, señaló.

Si bien reconoció que durante la gestión de Tohá como ministra del Interior se impulsó una agenda relevante en esta materia, Jara fue crítica con el enfoque general del Gobierno de Boric: “Durante este Gobierno, el tema de la seguridad pública no fue prioritario”.

Agenda de seguridad y propuestas concretas

Jara adelantó algunos puntos de su plan de seguridad en caso de llegar a La Moneda. Su propuesta incluye fortalecer la dotación y capacidades de Carabineros y la PDI, así como incorporar más herramientas tecnológicas para enfrentar el crimen organizado.

“Podemos construir más cárceles, pero lo importante es hacernos cargo de la realidad”, dijo.

También se mostró partidaria de levantar el secreto bancario para investigar operaciones de lavado de activos vinculadas a organizaciones criminales.

“El crimen organizado vino a desarrollar actividades particulares, algunas relacionadas con el blanqueo de capitales”, advirtió.

En cuanto al fenómeno del narcotráfico internacional, Jara propuso aumentar los costos operativos para las mafias extranjeras como medida disuasiva.

“Hay que observar lo que hacen en los países donde operan y elevarles el costo de transacción de sus actividades”, puntualizó.

El origen de la controversia

Las declaraciones de Carolina Tohá surgieron durante una charla en París, donde la exministra y militante del PPD cuestionó la actitud del progresismo frente a los temas de orden y seguridad.

“Los complejos de izquierda que le tienen alergia a la policía, al orden público, a hacer cumplir la ley, eso es un error. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables”, afirmó, según consignó Ex-Ante.

“Cuando hay temor, las preocupaciones progresistas desaparecen”, sostuvo.